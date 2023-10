Tráfego pago: o que é e como funciona a estratégia de marketing digital

Cria conteúdo online? Veja 5 sites que você precisa conhecer

Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Para que a estratégia de tráfego pago seja eficaz, é fundamental que os anunciantes conheçam bem o seu público-alvo e saibam quais são as plataformas de publicidade mais adequadas para alcançá-lo. Para explicar o que é tráfego pago em detalhes e como ele funciona, o TechTudo preparou um guia completo sobre o assunto.

Google permite posicionar links na primeira página por meio do tráfego pago — Foto: Edho Pratama/Unsplash

📝 Quais são os chatbots mais inteligentes para conversar com IA? Veja dicas no Fórum do TechTudo

O que é tráfego pago?

O tráfego pago é uma forma de publicidade online que tem como objetivo aumentar a visibilidade de anúncios em redes sociais ou sites de busca. Esse tipo de anúncio envolve o pagamento de quantias, que podem ser Custo Por Clique (CPC) ou Custo Por Mil Impressões (CPM), para que as publicidades sejam exibidas para um público mais amplo, pré-definido pelos anunciantes.

Os anunciantes podem escolher seu público-alvo com base em diversos fatores, como idade, localização geográfica, interesses e comportamentos de navegação. Dessa forma, é possível garantir que o anúncio seja exibido apenas para usuários que possuem maior probabilidade de se interessarem pelo conteúdo.

Tráfego pago ajuda a posicionar melhor anúncios em diferentes plataformas — Foto: Austin Distel/Unsplash

Na verdade, ao escolher a plataforma de anúncios, é importante considerar o público-alvo e os objetivos da campanha. Algumas das plataformas mais populares incluem o Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads e YouTube Ads. Cada uma dessas plataformas oferece diferentes opções de segmentação de público e formatos de anúncio, que podem ser explorados para aumentar a eficácia da campanha.

Além disso, vale lembrar que o tráfego pago não é a única forma de publicidade online. Existem diversas outras opções, como o tráfego orgânico, o marketing de conteúdo e o e-mail marketing, que podem ser combinados para criar uma estratégia de marketing digital mais completa e eficaz.

Como funciona tráfego pago?

Em estratégias que envolvem tráfego pago, os anunciantes competem por espaços publicitários em plataformas digitais. Basicamente, funciona como um sistema de leilão, em que as empresas definem um valor máximo que estão dispostas a pagar por clique ou por impressão em seus anúncios.

Porém, o processo de exibição dos anúncios não é tão simples assim. As plataformas levam em consideração diversos fatores, como a relevância dos anúncios para o público-alvo, a qualidade das páginas de destino para as quais os usuários serão direcionados, entre outros.

Tráfego pago também pode ajudar a impulsionar canais do YouTube — Foto: Szabo Viktor/Unsplash

Assim, anúncios mais relevantes e páginas de destino de alta qualidade tendem a ter um melhor desempenho e um custo menor por clique ou impressão. Além disso, também é importante ressaltar que a plataforma pode utilizar diferentes formatos de anúncios, como banners, anúncios em vídeo, anúncios em redes sociais, entre outros.

No Google, por exemplo, empresas podem investir em tráfego pago pelo Google Ads para exibir suas páginas entre os primeiros resultados de buscas por palavras-chave específicas. Esses sites aparecem antes de todos os outros resultados orgânicos e vêm acompanhados da palavra “Anúncio” próxima ao link.

Tráfego pago vs. tráfego orgânico

Todos os tipo de tráfego importam em uma campanha que envolve marketing digital. Além do pago, há o tráfego orgânico, que muitas vezes representa a maior parte dos visitantes de um site ou plataforma de e-commerce.

O tráfego orgânico é gerado naturalmente, sem que seja necessário investir em publicidade paga. Isso significa que pode ser obtido por meio de técnicas de otimização para mecanismos de busca (da sigla em inglês SEO), marketing de conteúdo e outras estratégias de marketing digital.

Porém, é importante lembrar que, embora o tráfego orgânico possa ser uma ótima fonte de tráfego gratuito e de alta qualidade, ele pode levar tempo para gerar resultados significativos.

Tanto tráfego orgânico quanto pago são importantes no marketing digital — Foto: Carlos Muza/Unsplash

Já o tráfego pago é gerado por meio de investimento em publicidade online, como anúncios em redes sociais, em motores de busca ou em outros sites. Uma das grandes vantagens dele é gerar resultados imediatos - o que pode ser útil para empresas que desejam aumentar rapidamente sua visibilidade na internet.

Além disso, o tráfego pago pode ser segmentado de acordo com o perfil do público-alvo, o que aumenta as chances de conversão em vendas ou outras ações desejadas. A parte ruim do tráfego pago é que muitas vezes os resultados são mascarados pelos visitantes que acessaram a página por meio dos anúncios, e nem sempre essas pessoas fazem parte do público ideal.

Enquanto o tráfego orgânico é uma opção mais econômica e de longo prazo, o pago pode ser uma alternativa para gerar resultados imediatos e aumentar rapidamente a visibilidade online. Por isso, é importante que as empresas escolham a estratégia mais adequada para cada momento e objetivo de negócio.

Dicas de tráfego pago para iniciantes

Utilizar tráfego pago pode ser complicado, principalmente porque envolve investir quantidades significativas de dinheiro para obter bons resultados. Por isso, se você é iniciante nesse tipo de estratégia de marketing digital, vale a pena ficar atento às seguintes dicas:

Defina claramente seus objetivos de marketing antes de investir em tráfego pago. Isso pode ajudar a ter uma ideia mais clara de como direcionar seus esforços e recursos para alcançar os resultados desejados; Escolha cuidadosamente as plataformas de publicidade que você deseja usar e aprenda como elas funcionam. Cada plataforma pode ter suas próprias nuances e peculiaridades, e é importante entender como elas funcionam para poder tirar o máximo proveito delas; Faça uma pesquisa de palavras-chave para identificar os termos que seus clientes em potencial estão pesquisando. Isso pode ajudá-lo a criar anúncios mais relevantes que atraiam pessoas com mais assertividade, aumentando as chances de conversão. Algumas plataformas que informam esse monitoramento são Keyword Tool, Semrush e mais. Crie anúncios relevantes e atraentes que chamem a atenção do público-alvo. Isso pode incluir o uso de imagens atraentes, textos persuasivos e um call-to-action claro e direto. Um call-to-action nada mais é que uma chamada — visual ou textual — que leva o visitante de uma página a realizar alguma ação, como clicar em um link; Certifique-se de que suas páginas de destino sejam de alta qualidade e relevantes para o conteúdo do anúncio. Isso pode ajudá-lo a aumentar suas chances de conversão, pois os usuários que clicam em seu anúncio esperam encontrar informações relevantes e úteis na página de destino; Monitore e ajuste constantemente suas campanhas de publicidade para otimizar seu desempenho. Isso pode envolver a análise de métricas como taxa de cliques, taxa de conversão e custo por conversão, bem como a realização de ajustes em sua campanha com base nesses dados para melhorar seus resultados ao longo do tempo.

Plataformas de tráfego pago

Entre as plataformas mais populares de tráfego pago estão Google Ads, Facebook Ads e YouTube Ads. Nas linhas a seguir, o TechTudo explica como cada uma funciona.

O Google Ads é uma plataforma de publicidade de pesquisa que exibe anúncios nos resultados de busca do Google. A plataforma permite que anunciantes mostrem seus produtos ou serviços para milhões de usuários em todo o mundo. Com a possibilidade de segmentar o público-alvo por idade, gênero, localização geográfica e interesses específicos, as empresas podem otimizar a eficácia dos anúncios e alcançar as pessoas certas.

Além disso, a plataforma oferece uma ampla variedade de recursos para ajudar as empresas a atingir seus objetivos de marketing. Por exemplo, o Google Ads oferece opções de lances, que permitem que as empresas controlem quanto estão dispostas a pagar por clique ou por impressão. Isso é especialmente útil para empresas com orçamentos de publicidade limitados, que desejam maximizar o retorno sobre o investimento.

Google Ads — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo

Já o YouTube Ads é uma plataforma de publicidade em vídeo que exibe anúncios em vídeos do YouTube. Essa plataforma oferece uma oportunidade para as empresas alcançarem um público mais amplo com vídeos atraentes e envolventes. Além disso, o YouTube Ads oferece recursos de segmentação semelhantes aos do Google Ads, permitindo que as empresas alcancem o público certo para seus produtos ou serviços.

Os anúncios em vídeo são uma maneira eficaz de contar a história da marca e envolver os usuários em um nível emocional. As empresas podem criar anúncios em vídeo exclusivos que apresentam seus produtos, serviços ou valores. Além disso, a plataforma oferece opções de lances que permitem que as empresas controlem quanto estão dispostas a pagar por visualização ou por impressão, tornando a publicidade em vídeo mais acessível para empresas de todos os tamanhos.

O Facebook Ads Manager permite gerenciar campanhas de anúncio facilmente — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Por fim, o Facebook Ads é uma plataforma de publicidade social que exibe anúncios no Facebook, Instagram e outras redes sociais da Meta. Com sua ampla base de usuários, o Facebook Ads é uma ótima opção para as empresas que desejam segmentar usuários com base em interesses e comportamentos específicos. Além disso, a plataforma oferece recursos de segmentação avançados, como a possibilidade de criar públicos personalizados com base nas interações dos usuários com a empresa.

Os anunciantes no Facebook Ads podem escolher entre vários formatos de anúncios, incluindo imagem, vídeo e carrossel. Os anúncios também podem ser exibidos no feed de notícias do Facebook, no Instagram e em outras redes sociais. As empresas podem criar anúncios que destacam seus produtos ou serviços, aumentando o reconhecimento da marca e gerando mais vendas.

Ao escolher a plataforma de publicidade certa, é importante levar em consideração seus objetivos de marketing e seu público-alvo. Cada plataforma tem seus próprios recursos e benefícios únicos, e uma estratégia de marketing eficaz pode envolver a utilização de várias plataformas de publicidade para alcançar o público certo em diferentes estágios do processo de compra.

Com informações de Zorraquino, Relevance, HotMart, Volusion, Facebook e Google

Veja também: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI