Trend Disney Pixar: veja as melhores versões criadas até agora

A trend do momento é fazer um personagem "Disney Pixar" com o Bing Image Creator. Com a tecnologia em alta, os usuários das redes sociais aproveitaram a oportunidade para transformar famosos e elencos de novelas em desenho animado — e os resultados são hilários. No X (antigo Twitter), é possível encontrar avatares de personalidades como Lana Del Rey, Dua Lipa e Billie Eilish, além de pôsteres de obras como Avenida Brasil e Cheias de Charme. Nem mesmo o Jornal Nacional escapou da tendência e ganhou uma imagem reimaginada.