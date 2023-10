Trilha dos Apalaches: Google Doodle de hoje celebra rota americana

O Doodle do Google desta segunda-feira (2) homenageia a Trilha dos Apalaches — ou "Appalachian Trail" em inglês. O percurso de caminhada se estende por cerca de 3.500 km e atravessa 14 das 50 unidades federativas dos Estados Unidos. Há exatos 55 anos, a rota tornou-se uma Trilha Cênica Nacional no país norte-americano e, para celebrar a data, o Google está exibindo um livrinho virtual interativo em sua página inicial. O usuário pode acessá-lo ao clicar ou tocar sobre a ilustração e, em seguida, selecionar as setas de navegação para direita — e, assim, será possível explorar as curiosidades sobre o caminho.

Apesar de a trilha ter relevância apenas nos Estados Unidos, a página personalizada do Google também é exibida em países como Brasil, Peru, Canadá, França e Reino Unido. O Doodle de hoje pode ser visualizado tanto no computador quantos em celulares Android e iPhone (iOS). A seguir, conheça curiosidades sobre a Trilha dos Apalaches e saiba o que é um Doodle.

Doodle de hoje homenageia a Rota dos Apalaches; conheça o percurso — Foto: Divulgação/Google

Trilha dos Apalaches: onde fica e o que é?

A Trilha dos Apalaches é um dos percursos de caminhada mais famosos dos Estados Unidos. Em 2 de outubro de 1968, a rota se tornou uma das Trilhas Cênicas Nacionais do país, mas a concepção do itinerário teve início anos mais cedo, em 1921, pelo engenheiro florestal Benton MacKaye. O amante da natureza imaginava uma série de acampamentos auto-sustentáveis ao longo do percurso e, para concretizar a ideia, criou a Confederação da Trilha dos Apalaches.

O caminho foi finalizado cerca de 16 anos depois, em 1937. O primeiro aventureiro a percorrê-lo por completo foi Earl Shaffer em 1948. A Trilha dos Apalaches tem cerca de 3.500 km de extensão e passa por 14 unidades federativas dos EUA. Conheça todas a seguir.

Carolina do Norte; Connecticut; Geórgia; Maine; Maryland; Massachusetts; New Hampshire; Nova Jersey; Nova York; Pensilvânia; Tennessee; Vermont; Virgínia; West Virginia.

Trilha dos Apalaches: mortes

Além de ser conhecida pela natureza, a Trilha dos Apalaches é cenário de algumas histórias tristes e violentas. Calcula-se que houve 13 assassinatos no percurso desde a sua inauguração — sendo o primeiro deles em 1974. Confira todos eles na imagem a seguir.

Mortes na Trilha dos Apalaches — Foto: Reprodução/GreenBelly

O que é Doodle?

Doodles do Google são versões personalizadas e comemorativas da página inicial do Google. Elas aparecem tanto para quem usa o buscador na versão web quanto para quem utiliza celulares Android ou iPhone (iOS). O Doodle de hoje celebra a Trilha dos Apalaches, mas o de sábado (30) homenageou o educador e intelectual francês Ferdinand Berthie, que completou o seu 220º aniversário no dia. Além de contar com ilustrações diferentes, alguns Doodles são interativos — como é o caso do de hoje — e outros até contam com joguinhos ou brincadeiras.

