Uber no céu? App de transporte inclui passeio de balão no catálogo; entenda

Usuários da Uber poderão realizar passeios coletivos de balão no céu da Capadócia, na Turquia. A duração do passeio é de uma hora e proporciona uma vista estonteante do Parque Nacional de Göreme, conhecido por suas "chaminés de fadas" e arquitetura escultural. A área sobrevoada garante uma experiência única ao pôr do sol e é considerada patrimônio da UNESCO.