WarioWare, WRC e Song of Nunu são destaques nos lançamentos da semana

WarioWare: Move It! e EA Sports WRC são os destaques nos lançamentos da semana, com a coletânea de minigames bizarros do personagem da Nintendo e o novo game de corrida de rally da Electronic Arts . Eles são acompanhados ainda por Song of Nunu: A League of Legends Story, da Riot Forge, a aguardada sequência My Time at Sandrock, o novo Alien Hominid Invasion, DreamWorks All-Star Kart Racing e mais. Saiba, a seguir, tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.

WarioWare: Move It! e Song of Nunu são destaques no lançamentos da semana; confira outros títulos — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

WarioWare: Move It! - 3 de novembro - SW

WarioWare: Move It! conta com uma coletânea de mais de 200 minigames, localizados em um resort tropical em que o rival de Mario está passando suas férias. Nos games da série WarioWare, usuários precisam encarar vários pequenos jogos de aproximadamente 5 segundos em sequência, enquanto tentam descobrir rapidamente o que fazer para vencê-los.

Os controles de movimento joy-con são usados em diferentes poses engraçadas que afetam a forma do usuário controlar o microgame, como colocar seus braços como se fosse o movimento de uma locomotiva ou botar o controle na boca como o bico de um pássaro. É possível jogar em multiplayer cooperativo ou em minigames específicos com até 4 pessoas usando apenas um controle por player. WarioWare: Move It! está disponível para Nintendo Switch por R$ 249.

WarioWare: Move It! é uma bizarra e divertida coletânea de mais de 200 microgames para o Nintendo Switch — Foto: Divulgação/Nintendo

EA Sports WRC - 3 de novembro - PS5, XBSX/S, PC

EA Sports WRC será o primeiro da série desenvolvido pela equipe da Codemasters, conhecida pelo game Dirt Rally. Jogadores poderão entrar em carros da WRC, WRC2 e Junior WRC junto aos pilotos e equipes da temporada oficial de 2023, em 17 localidades no mundo que vão desde Monte Carlo e Portugal até Quênia e Japão.

O game permitirá que usuários projetem seu próprio carro para levar para as pistas e o coloquem à prova contra as forças da natureza ou terrenos variados. O multiplayer oferece disputas crossplay entre todas as plataformas. EA Sports WRC está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam e Epic Games Store) por R$ 249.

EA Sports WRC traz um novo jogo de corrida de rally pela Codemasters, desenvolvedores de Dirt Rally — Foto: Reprodução/Steam

Song of Nunu: A League of Legends Story - 1º de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Em Song of Nunu, os usuários se aprofundam na história do jovem Nunu e seu amigo Yeti chamado Willump, personagens do conhecido game multiplayer online League of Legends. Os protagonistas exploram as hostis terras de Freljord à procura da mãe do menino, passando por ambientes cobertos de neve e com perigos diversos.

Durante a aventura, fãs de League of Legends encontrarão também outros campeões do game na região como Braum, Ornn, Volibear e Lissandra. Song of Nunu: A League of Legends Story está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam, Epic Games Store e GOG Galaxy) por preços a partir de R$ 88,99.

Song of Nunu: A League of Legends Story traz um spin-off de ação e plataforma baseado na dupla de Freljord — Foto: Reprodução/Steam

My Time at Sandrock - 2 de novembro - PS5, XBSX/S, XB, SW, PC

My Time at Sandrock é um game de simulação que leva seus jogadores para a nova cidade de Sandrock, onde eles terão que coletar recursos e construir todo tipo de coisa para reerguer a cidade. Usuários podem criar seu próprio personagem e explorar uma região de deserto com recursos escassos, mistérios, perigos e bandidos para enfrentar. Enquanto tenta melhorar a cidade ao pegar diversos trabalhos de construção, é possível também fazer amizade com os habitantes e até desenvolver romances.

My Time at Sandrock é um jogo simulador que expande as mecânicas de My Time at Portia com novidades — Foto: Reprodução/Steam

Alien Hominid Invasion - 1º de novembro - XBSX/S, XB, SW, PC

Em Alien Hominid Invasion, os pequenos alienígenas amarelos estão de volta para invadir o mundo e lutar contra agentes do FBI que ficarem em seu caminho, com suporte para até 4 jogadores e multiplayer cooperativo online. Usuários poderão visitar diferentes vizinhanças, enfrentar ondas de inimigos e obter armas únicas e mutações ao subir de nível que garantem poderes extras, tudo ilustrado com bela cenas animadas.

O jogo foi sucesso na época dos jogos em Flash, mas agora retorna em uma versão reimaginada e com elementos rogue em sua gameplay. Alien Hominid Invasion está disponível para Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, por preços a partir de R$ 69,99.

Alien Hominid Invasion traz o simpático alien amarelo de volta em um game de ação com multiplayer e elementos Rogue — Foto: Reprodução/Steam

DreamWorks All-Star Kart Racing - 3 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW PC

DreamWorks All-Star Kart Racing é um jogo de corrida de karts nos moldes do popular Mario Kart 8, mas com os principais personagens da sua produtora. Fãs das animações 3D do estúdio poderão jogar com figuras como Shrek, o Gato de Botas, Po, O Poderoso Chefinho, Soluço e mais.

As disputas acontecem em diversos locais conhecidos, como o Reino de Tão Tão Distante, o Zoológico de Madagascar e a Cidade de Bergen, que contam com a possibilidade de abrir caminhos mágicos como atalhos. O game traz ainda modos multiplayer em tela dividida e online. DreamWorks All-Star Kart Racing está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, por preços a partir de R$ 147,45.

DreamWorks All-Star Kart Racing marca o retorno de Shrek aos videogames em um jogo de corrida estilo Mario Kart 8 — Foto: Reprodução/Steam

RoboCop: Rogue City - 2 de novembro - PS5, XBSX/S, PC

RoboCop: Rogue City é um jogo de ação e tiro FPS inspirado no clássico filme dos anos 80. O game conta uma história original que se passa entre RoboCop 2 e 3, na qual o policial do futuro precisa proteger os inocentes e cumprir a lei enfrentando uma nova ameaça de bandidos na Velha Detroit. A jogabilidade traz tiroteios agitados com mais de 20 armas diferentes e um sistema de mira idêntico aos filmes, além da possibilidade de obter novas habilidades durante sua jornada.

A aparência e voz de Robocop contam com a participação do ator Peter Weller, que deu vida ao personagem na trilogia de filmes. RoboCop: Rogue City está disponível para PS5, Xbox Series X/S e PC (via Steam e Epic Games Store), a partir de R$ 179,99.

RoboCop: Rogue City é um FPS focado em oferecer uma experiência autêntica baseada no clássico filme do policial do futuro — Foto: Reprodução/Steam

The Talos Principle 2 - 2 de novembro - PS5, XBSX/S, PC

The Talos Principle 2 é a sequência do game de quebra-cabeças em primeira pessoa da Croteam, com mais enigmas para resolver e novas mecânicas que oferecem novas possibilidades de solução. Na franquia, a humanidade deixou de existir há muito tempo e apenas restam robôs que vagam por estruturas deixadas pelos antigos.

Eles questionam as utilidades dessas estruturas, seus quebra-cabeças e investigam filosoficamente o que significa ser humano, se eles são conscientes e se isso realmente faz diferença enquanto decidem se mantêm sua fé na razão acima de tudo. The Talos Principle 2 chega para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam), por preços a partir de R$ 88,99.

The Talos Principle 2 é um jogo de quebra-cabeças em primeira pessoa que lida com questões filosóficas sobre consciência, propósito e mais — Foto: Reprodução/Steam

Star Ocean: The Second Story R - 2 de novembro - PS5, PS4, SW, PC

Star Ocean: The Second Story R é um remake do clássico RPG lançado em 1998 para PlayStation One. A versão conta com novos visuais 3D em alta resolução combinados ao charme dos personagens 2D originais. Jogadores controlarão um grupo de guerreiros espaciais, liderados pelos protagonistas Claude ou Rena, que tentam salvar a galáxia de uma terrível praga afetando todos os planetas.

Em sua jornada eles encontrarão inimigos que terão que enfrentar em batalhas com um sistema de combate em turnos, mas agitado. Os protagonistas podem desenvolver laços de amizade com os outros personagens, algo que pode determinar diferentes finais para a história. Star Ocean: The Second Story R estará disponível para PS5, PS4, Nintendo Switch e PC (via Steam), a partir de R$ 219,90.

Star Ocean: The Second Story R traz um remake do clássico do PSOne que mistura visuais 3D em alta resolução e 2D retrô — Foto: Reprodução/Steam

Silent Hill: Ascension - 31 de outubro - And, iOS

Silent Hill: Ascension é o novo capítulo da série para celulares e navegadores, mas não é propriamente um jogo, e sim uma série via streaming que poderá ser acompanhada ao vivo e mudada pelas diferentes decisões. Diariamente, novas cenas são divulgadas e usuários poderão tomar decisões para tentar ajudar múltiplos personagens a sobreviverem, inclusive auxiliando em quebra-cabeças.

O enredo acompanhará duas famílias, os Johansen e os Hernandez, que estiveram envolvidas com mortes misteriosas e começam a ser atormentados por novos monstros de Silent Hill. O game será lançado gratuitamente para dispositivos Android e iPhone (iOS), além de poder ser assistido e "jogado" pelo site oficial da Ascension (https://ascension.com/).

Silent Hill: Ascension é uma série interativa diária na qual usuários poderão decidir o destino de personagens e ajudá-los em alguns momentos — Foto: Reprodução/Google Play Store

Warcraft Rumble - 3 de novembro - And, iOS

Warcraft Rumble é o novo game mobile da popular série de estratégia utiliza miniaturas do mundo de Warcraft, inspirada pelo famoso Clash Royale. Anteriormente chamado de Warcraft Arclight Rumble, o game conta com mais de 60 líderes conhecidos da franquia que invocam unidades de sua coleção para o campo de batalha. O objetivo é enfrentar exércitos inimigos e outros usuários em batalhas PvE (Jogador vs. Ambiente) e PvP (Jogador vs. Jogador). Warcraft Rumble está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iPhone (iOS).

Warcraft Rumble é um novo jogo mobile baseado na franquia de estratégia nos moldes do popular Clash Royale — Foto: Reprodução/Google Play Store

