WhatsApp agora permite usar duas contas no mesmo celular; veja novidade

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (19) a possibilidade de usar duas contas do mensageiro ao mesmo tempo em apenas um dispositivo. A função era aguardada principalmente por usuários com números pessoais e profissionais cadastrados no mensageiro, já que precisavam recorrer a aplicativos terceiros para conseguir usar as duas contas simultaneamente. A seguir, confira mais detalhes sobre a novidade.