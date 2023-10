WhatsApp parou de funcionar no Android? Entenda a instabilidade do app

O WhatsApp parou de funcionar em alguns celulares Android nesta terça-feira (24). De acordo com relatos de usuários em redes sociais como o X ( Twitter ), houve dificuldade em acessar os serviços do mensageiro e muitos nem mesmo conseguiram abrir o app. Ao que tudo indica, o motivo seria uma atualização que faz com que o aplicativo pare de funcionar em Androids com sistema operacional 4.1 ou posterior. Segundo o Downdetector , ferramenta que monitora as quedas de serviços, os problemas começaram por volta de 5h da manhã e atingiram o pico às 7h22, quando somaram quase 150 notificações.

O TechTudo entrou em contato com a assessoria do WhatsApp para entender mais sobre a mudança, mas até o momento de publicação dessa matéria, não houve retorno. Também realizamos testes com celulares Androids atualizados e iPhones (iOS) e não tivemos problemas com o mensageiro.

WhatsApp sofreu mudanças nos celulares Android nessa terça-feira (24) — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas no buscador, também apontou o pico de interesse das pessoas pelo mensageiro. Buscas como "WhatsApp não abre", "WhatsApp parou de funcionar", "bug WhatsApp Android" e "WhatsApp parou de funcionar no Android" tiveram aumento repentino no recorte das últimas quatro horas.

Entretanto, o movimento já havia sido comunicado nas páginas oficiais do aplicativo. Na Central de Ajuda do Whatsapp, que pode ser acessada direito no site oficial do mensageiro (https://faq.whatsapp.com/1150261202542208), há um post explicando que, a partir dessa terça-feira (24), o aplicativo só será compatível com celulares de Android 5.0 ou posterior. Logo, quem tem um celular com sistemas operacionais mais antigos acaba perdendo a compatibilidade. O mesmo pode ser dito de iPhones com iOS 12 ou posterior.

De acordo com o portal Sam Mobile, o mesmo deve acontecer com os celulares Samsung a partir do mês que vem. Celulares mais antigos da marca e que não receberam versões posteriores ao Androi 5.1.1. também vão perder o acesso. Para alguns usuários, entretanto, a mudança foi uma surpresa. Há vários relatos nas redes sociais que apontam para os problemas com o mensageiro, inclusive em versões mais modernas do Android.

Com informações de Sam Mobile, Google Trends e Downdetector

