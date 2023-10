WhatsApp testa mensagens de áudio com visualização única; confira

O WhatsApp, app mensageiro disponível para Android e iPhone (iOS), está testando um novo recurso que permite aos usuários enviar mensagens de voz que podem ser ouvidas uma única vez, sem a possibilidade de salvar ou encaminhar para outros usuários. Ainda em sua versão Beta, as mensagens de voz com visualização única estão disponíveis para perfis selecionados, que possuem dispositivos Android versão 2.23.22.4 ou iOS versão 23.21.1.73. Nesse sentido, a atualização pode ser feita por meio da Google Play Store e no app TestFlight. A expectativa é que a novidade seja liberada para todos os usuários do WhatsApp em breve. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.