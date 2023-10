WhatsApp Web em inglês? Usuários relatam que mensageiro mistura idiomas

Nos teste realizados pelo TechTudo, a página de login aparece padronizada, mas o botão de configurações mostra opções como "settings", "pin chat" e "log out". Entramos em contato com o WhatsApp questionando o que podem ter causado a falha e o conteúdo será atualizado assim que houver resposta. A seguir, veja mais detalhes do bug.

WhatsApp Web está em inglês para alguns usuários; veja detalhes — Foto: Getty Images/SOPA Images

📝 Não fiz backup do WhatsApp: como recuperar conversas apagadas? Usuários respondem no Fórum do TechTudo.

O erro do WhatsApp Web em inglês aumentou as buscas sobre o tema na web. O Google Trends, ferramenta que mostra as pesquisas realizadas no Google, registrou um aumento repentino de termos como "WhatsApp web em inglês", "WhatsApp web está em inglês" e "meu WhatsApp Web está em inglês".

O mensageiro não tem uma função nativa para mudar o idioma, já que a seleção é automática e depende das informações adicionadas no cadastro. Ainda assim, vale checar as configurações de idioma do navegador, deslogar e logar e conferir se as informações de localização no celular onde o app está instalado também estão de acordo com o idioma que aparece na tela.

Nas redes sociais, alguns usuários registraram que se surpreenderam com o erro e que não conseguiram ajustar o idioma do mensageiro. Veja relatos:

Veja também: Como saber se meu WhatsApp foi clonado? Saiba descobrir