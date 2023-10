Xbox Series S vai ficar quase R$ 1 mil mais caro no Brasil; veja preço

O Xbox Series S ficará mais caro no Brasil em breve, subindo o preço sugerido de R$ 2.649 para R$ 3.599. É o que afirma a Microsoft , que anunciou o reajuste nesta sexta-feira (27). A empresa não ofereceu uma justificativa para o grande aumento de preço repentino, apenas comentou que o novo valor passará a valer a partir das próximas semanas. Com a mudança, o Xbox de entrada ficará apenas R$ 800 mais barato que o top de linha da marca, Xbox Series X , com preço sugerido de R$ 4.349 - e valores a partir de R$ 4.149 no e-commerce nacional.

Vale ressaltar que a informação foi noticiada pelo site The Enemy e, depois, confirmada pelo TechTudo com a assessoria do Xbox. Ao site, a empresa garantiu que "continuará a oferecer ótimos jogos, valor e opções para os jogadores no Brasil, para que possam jogar como e onde quiserem".

Xbox Series S terá aumento de preço no Brasil e passará a custa R$ 3.599 — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins

O aumento de preço vale para o modelo de 500 GB do Xbox Series S e, por enquanto, não foi anunciada nenhuma mudança de preço no Xbox Series S "Carbon", versão que traz o console na cor preta e com 1 TB de armazenamento. Apesar de o preço sugerido do Xbox Series S ser de R$ 2.649, não era difícil encontrá-lo em lojas com descontos que podiam chegar a valores entre R$ 2.199 até R$ 2.399. O console mais barato é extremamente popular no Brasil justamente por oferecer uma boa porta de entrada para a nova geração sem exigir um grande comprometimento financeiro.

Xbox Series S agora fica 'apenas' R$ 800 mais barato que versão top de linha, levando em conta os preços sugeridos — Foto: Reprodução/Microsoft

O Xbox Series S é um "modelo de entrada" mais barato do Xbox Series X voltado para usuários que não possuem TVs 4K. Ele conta com um hardware um pouco mais modesto e atinge resoluções de até 1440. Enquanto isso, o Xbox Series X, a versão top de linha do console, é vendido pelo preço sugerido de R$ 4.349 e é capaz de atingir resoluções de até 4K, além de oferecer melhor performance nos games em geral.