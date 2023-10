Xbox vai proibir o uso de controles de outras marcas no seu console

Xbox Series X , Xbox Series S e Xbox One não vão mais aceitar controles de outras marcas a partir de 12 de novembro. É o que aponta uma mensagem de erro 0x822d60002 mostrada a alguns usuários e noticiada pelo Windows Central, que avisa o fim da compatibilidade dos consoles com determinados acessórios. Com isso, qualquer joystick que não seja autorizado pela Microsoft será bloqueado nos dispositivos a partir da data anunciada, sejam eles com ou sem fio. Portanto, acessórios de outras marcas, mas que sejam licenciados pela empresa, devem continuar funcionando normalmente.

Apenas controles oficiais e licenciados funcionarão no Xbox — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

👉 PC Gamer ou Xbox Series: qual é melhor? Veja no Fórum do TechTudo

Os primeiros relatos surgiram entre usuários e jogadores do Reino Unido, mas a decisão parece ser global. O próprio Windows Central fez um teste com um controle “paralelo” e obteve a mesma mensagem de erro, via conexão sem fio. A marca Brook, fabricante de acessórios que compatibilizam controles com qualquer console, chegou a emitir um comunicado informando que deve apresentar uma solução aos consumidores em breve.

Ainda de acordo com o Windows Central, citando fontes internas, a novidade pode indicar que a Microsoft planeja expandir a linha de produtos licenciados de fabricantes terceiros aos seus consoles. Com atualizações de firmware, isso pode fazer com que mais controles se tornem compatíveis com o tempo, mas nada disso ainda é garantido.

Confira a mensagem de erro na íntegra:

“O acessório conectado não é autorizado. O uso de acessórios não autorizados compromete sua experiência de jogo. Por esse motivo, o uso do acessório não autorizado será bloqueado em 12/11/2023. Para obter ajuda para devolvê-lo, verifique com a loja de origem ou entre em contato com o fabricante. Para ver acessórios autorizados, acesse www.xbox.com/accessories. (0x82d60002)”

Imagem do erro com controle paralelo de Xbox — Foto: Reprodução/Windows Central

Portanto, a partir de 12 de novembro, a única forma de garantir partidas em um console Xbox é com controles oficiais, vendidos pela própria Microsoft, com ou sem fio – disponíveis em lojas diversas. Nada foi dito a respeito da compatibilidade com Windows que, por ora, continua a mesma em relação a controles diversos.