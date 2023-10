Xiaomi 14 é anunciado com novo chip Snapdragon 8 Gen 3

O Xiaomi 14 é o mais novo modelo da nova geração de smartphones da marca chinesa, anunciado nesta quinta-feira (26). O aparelho é o primeiro do mundo a utilizar o processador Snapdragon 8 Gen 3 , anunciado nesta semana pela Qualcomm . Além disso, é o primeiro a contar com o novo sistema operacional da Xiaomi, o HyperOS , novidade revelada neste mês de outubro. Por enquanto, não há data de lançamento nem preço oficial.

Como já é de praxe, o smartphone da Xiaomi também ganhará uma versão Pro. Além de melhorias no hardware e na câmera, o Xiaomi 14 Pro conta com uma tela de resolução 1440p (contra 1200p do modelo padrão) e é produzida com a tecnologia Xiaomi Ceramic Glass, que promete maior resistência a impactos.

Xiaomi 14 é anunciado com Snapdragon 8 Gen 3 — Foto: Divulgação/Xiaomi

📝 Motorola ou Samsung: qual é o melhor celular? Participe da discussão no Fórum do TechTudo

Em comum, ambos os modelos possuem telas com taxa de atualização de até 120 Hz, brilho de 3.000 nits e suporte ao formato Dolby Vision HDR. Na parte de áudio, os usuários poderão contar com alto-falantes estéreo compatíveis com Dolby Atmos e quatro microfones espalhados pelo aparelho. Já na parte de hardware, o smartphone contará com a nova plataforma Snapdragon 8 Gen 3, combinada com a tecnologia Xiaomi Loop LiquidCool — que permite o rápido resfriamento do processador.

Novo processador Snapdragon 8 Gen 3 foi lançado no último dia 24 — Foto: Divulgação/Qualcomm

Em relação à câmera, ambas utilizam o sensor Light Fusion 900 de 50 MP e lentes customizadas Leica Summilux. O modelo padrão usa uma abertura de f/1,6, enquanto a versão Pro conta com uma abertura variável de f/1,42 a f/4,0, que se adapta de acordo com a luz ambiente. Este valor pode ser alterado manualmente pelo usuário, caso necessário. Além disso, os modelos ainda apresentam uma lente grande-angular de 50 MP e uma teleobjetiva, que consegue capturar imagens em distâncias de 10 cm até o infinito.

Xiaomi 14 utiliza lentes customizadas da Leica — Foto: Divulgação/Xiaomi

Sobre a bateria, o Xiaomi 14 tem carga de 4.610 mAh, além de suporte para o sistema de carregamento ultrarrápido HyperCharge de 90 W por meio de cabo e 50 W via wireless. Já o Xiaomi 14 Pro conta com uma bateria de 4.880 mAh e HyperCharge de 120 W no carregamento por cabo e 50 W por via wireless. Até o momento, a empresa não divulgou a duração média da bateria, nem o tempo de carregamento completo.

Ambos os modelos terão suporte ao USB 3.2, mas apenas a versão Pro atingirá taxas de transferência de até 10 Gb/s. Além disso, ela também virá com um chip de segurança para proteção de dados sensíveis, além de um exclusivo sistema de toque háptico desenvolvido pela Universidade Tsinghua.

Com informações de Xiaomi e 9to5 Google

📽 Motorola Razr 40 Ultra em review: testamos o 'novo V3'