Xiaomi 14 tem data de lançamento confirmada; saiba tudo

Até o momento, não há qualquer confirmação oficial da fabricante sobre a ficha técnica dos novos produtos. Entretanto, algumas informações vazadas podem indicar que o Xiaomi 14 terá uma tela OLED de 6,44 polegadas com brilho máximo de 2.800 nits, além de ser um dos primeiros smartphones com o provável chip Snapdragon 8 Gen 3, que ainda não foi lançado pela Qualcomm .

O Xiaomi 14 Pro, além do mesmo processador, também deve vir com até 16 GB de memória RAM, bateria de 5.000 mAh e tela AMOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 144 Hz. A Xiaomi deve repetir a parceria com a fabricante de lentes Leica nos seus novos smartphones e trazer câmeras com 50 megapixels de resolução.