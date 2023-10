Xiaomi 14 tem possível ficha técnica vazada; veja especificações

O Xiaomi 14 teve sua possível ficha técnica vazada em um post na rede social chinesa Weibo. A publicação traz um suposto pôster de divulgação do celular, com as especificações listadas em mandarim. Segundo o material, o smartphone virá com tela OLED de 6,44 polegadas, frequência de 120 Hz e brilho máximo de 2.800 nits. O desempenho do modelo, por sua vez, deve ser liderado pelo processador Snapdragon 8 Gen 3, ainda não lançado pela Qualcomm . Ainda não há previsão de lançamento da linha Xiaomi 14.

Além de brilhosa e com boa frequência, a tela do Xiaomi 14 deve oferecer suporte às tecnologias Dolby Vision e HDR10+. Quanto ao processamento, acredita-se que o celular virá equipado com o sucessor do Snapdragon 8 Gen 2, processador top de linha da Qualcomm. O chipset trabalha com RAM LPDDR5x e armazenamento interno UFS 4.0.

Quanto à bateria, é esperada capacidade de 4.600 mAh. O Xiaomi 14 deve vir com carregador de 90 W, o que tornaria a reposição da carga bastante veloz. Ainda segundo as especificações vazadas, o celular deve suportar carregamento sem fio de 50 W e carregamento reverso sem fio (no qual é possível usar um smartphone para carregar outro, “emprestando” a bateria) de 10 W. Além disso, o novo modelo da Xiaomi pode trazer resfriamento a vapor, evitando problemas de superaquecimento.

O conjunto de câmeras deve repetir a parceria da marca chinesa com a Leica. Ele será formado por um sensor principal de 50 MP com estabilização óptica de imagem (OIS), um sensor secundário ultrawide de 50 MP e uma lente teleobjetiva de mais 50 MP.

Segundo o material vazado, o sistema operacional do Xiaomi 14 deve ser o MiOS, proprietário da marca. O smartphone pode contar ainda com certificação IP68, Bluetooth 5.4, NFC e Wi-Fi 6E. A Xiaomi não confirmou as informações.

