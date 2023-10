Xiaomi anuncia cobertor inteligente para te aquecer à noite

A Xiaomi anunciou o lançamento na China do Xiaomi MIJIA Smart Plumbing Blanket, um cobertor inteligente com a proposta de manter o usuário sempre aquecido enquanto dorme, por meio de um processo que envolve tubos com água quente que percorre toda a extensão da manta. O projeto, anunciado na última terça-feira (17), será lançado pela plataforma de financiamento coletivo da própria empresa, o Xiaomi Youpin, ainda sem uma data precisa. O preço inicial deve ficar em 399 yuans, ou cerca de R$ 274 de acordo com a conversão direta, sem impostos