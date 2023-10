YouTube: assistir vídeos em 2x e buscar músicas ficou mais fácil; veja novidades

O YouTube lançou nessa terça-feira (17) diversas atualizações para a plataforma de vídeos em dispositivos móveis. Entre as ferramentas anunciadas, estão a possibilidade de alterar a velocidade de reprodução dos vídeos para 2x apenas segurando a tela, desde que o dispositivo esteja em tela cheia, possibilidade que já existem em apps como o TikTok . Para desativar a aceleração é necessário apenas soltar a tela depois de encontrar a parte do player desejada. De forma geral, as novidades anunciadas consistem em recursos de design voltados para o aperfeiçoamento da experiência de usuários e criadores de conteúdo. A seguir, confira mais detalhes sobre todas elas.

YouTube divulgou atualizações que podem acelerar o vídeo na tela de reprodução e evitar o aumento brusco no áudio; confira — Foto: Getty Images

Outra atualização disponível é a opção de tela de bloqueio, que impede que o usuário aperte o botão de bloqueio do celular, causando interrupções indesejadas e atrapalhando a visualização dos vídeos. Agora também é possível realizar buscas por músicas no app do YouTube para Android apenas cantarolando ou sussurrando partes delas. Isso é possível devido à presença de uma inteligência artificial no recurso, que já podia ser utilizado ao fazer buscas dentro do Google.

Os usuários da plataforma de vídeos também podem utilizar a nova funcionalidade de “volume estável”, que permite aos usuários a ativação de um controle automático que impede a variação repentina no volume dos vídeos em reprodução. Além disso, é possível encontrar uma parte específica de um vídeo já assistido deslizando o dedo sobre a tela. Quando o usuário voltar o vídeo e chegar até a parte desejada, o YouTube emitirá um alerta vibratório indicando o momento exato onde ele havia parado. Por outro lado, a guia Biblioteca e a página de conta do usuário foram reunidas em uma nova guia chamada Você, na qual é possível encontrar as configurações do canal, a lista de reprodução de vídeos e os downloads realizados, por exemplo.

Por fim, criadores de conteúdo agora podem usar animações para interagir com outros usuários. Toda a vez que um deles pedir um “curtir” ou “se inscrever”, será apresentada uma sugestão visual aos espectadores. Após algum usuário clicar sobre ela, animações com brilhos e explosões aparecem diretamente na tela do player. Nas primeiras 24 horas anteriores ao lançamento de um vídeo, os criadores também podem usar animações para acompanhar quantos usuários viram e curtiram ele.

Com informações de TechCrunch, The Verge e YouTube.

