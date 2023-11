6ª temporada de The Crown: veja sinopse, elenco e trailer da série

A sexta temporada de The Crown estreia no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (16), enquanto a segunda parte chega ao streaming no dia 14 de dezembro. Considerada um sucesso entre o público, a produção inglesa traz, mais uma vez, Imelda Staunton e Elizabeth Debicki no elenco principal. A trama foca no reinado da Rainha Elizabeth II e diversos outros eventos que influenciaram a monarquia britânica.Com 10 novos episódios, o projeto inspirado em fatos reais, foi criado e roteirizado por Peter Morgan (A Outra).