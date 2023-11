8 cuidados para ter com o celular nos shows da Taylor Swift no Brasil

Os shows da Taylor Swift no Brasil começam nesta sexta-feira (17). Após cruzar os Estados Unidos com a turnê “The Eras Tour”, a cantora fará um total de seis apresentações em solo nacional — três no Rio de Janeiro e três em São Paulo. Os shows reunirão milhares de fãs da Loirinha e, se você é um deles, deve tomar alguns cuidados com o celular — afinal, você esperou muito tempo por essa turnê e vai querer registrar cada detalhe das apresentações com o smartphone, certo? Entre as dicas para curtir a The Eras Tour com mais tranquilidade e segurança estão guardar o celular em doleiras, usar uma capinha resistente e ativar a geolocalização, para rastrear o aparelho em caso de roubo ou furto.

No entanto, além de se preocupar com a segurança do aparelho em si, é preciso atentar para os dados, aplicativos e informações sensíveis que abrigamos nos smartphones. Por isso, vale também fazer backup do aparelho antes de sair de casa, anotar o IMEI em um lugar seguro e desabilitar o pagamento por aproximação. Nas linhas a seguir, veja oito cuidados para ter com o celular nos shows da Taylor Swift no Brasil.

Taylor Swift durante apresentação na The Eras Tour — Foto: Getty Images

Shows da The Eras Tour no Rio de Janeiro

Datas: 17, 18 e 19 de novembro

17, 18 e 19 de novembro Abertura dos portões: 16h

16h Horário do show: 19h30

19h30 Endereço: Estádio Nilton Santos - Engenhão – Rua José dos Reis, 425, Engenho de Dentro

Shows da The Eras Tour em São Paulo

Datas: 24, 25 e 26 de novembro

24, 25 e 26 de novembro Abertura dos portões: 16h

16h Horário do show: 19h30

19h30 Endereço: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo

Dicas para proteger seu celular durante os shows da Taylor Swift no Brasil

1. Faça backup do celular antes de sair de casa e anote o IMEI em um papel

O backup é uma cópia de segurança dos dados armazenados no celular para um local externo, como um serviço na nuvem. Ao realizá-lo antes do show da Taylor Swift, você evitará a perda de informações importantes, caso o dispositivo seja perdido ou furtado. Além disso, se precisar trocar de celular, o backup facilitará a transferência dos dados do antigo para o novo aparelho.

Também é muito importante que você anote o IMEI do celular em um local seguro. Trata-se de um código numérico único, que serve como uma identificação exclusiva para o smartphone. Com ele, as operadoras de telefonia podem bloquear o celular em caso de roubo ou furto, tornando-o inutilizável na rede.

Caixa do iPhone também exibe IMEI do aparelho — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Em alguns casos, o IMEI também pode ser usado para rastrear a localização de um dispositivo, embora isso geralmente seja feito em colaboração com as autoridades. Para descobrir o IMEI do celular em qualquer sistema operacional, abra a tela de discagem e digite o código "*#06#" (sem aspas). Após obter o número, anote-o em um pedaço de papel.

2. Guarde o celular em um local seguro

Armazenar o celular em locais discretos e de difícil acesso pode ajudar a reduzir o risco de furto no dia do show. Por isso, lembre-se de nunca deixar o aparelho no bolso de trás da calça. Uma boa opção pode ser o uso de doleiras, uma espécie de cinto com compartimento secreto que é usado sob a roupa para armazenar dinheiro e outros pertences de valor. O acessório pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 8.

3. Vá com uma capinha resistente

Durante o empurra-empurra do show — principalmente na pista —, alguém pode esbarrar na sua mão e derrubar o celular no chão. Caso esse acidente ocorra, é bom que o aparelho esteja envolto por uma capinha resistente, que cubra todas as regiões sensíveis. Além disso, películas antiqueda com vidro temperado tendem a evitar danos na tela.

Esteja ciente de que em dias quentes, capinhas podem aumentar a temperatura do dispositivo, prejudicando a bateria. Por isso, certifique-se de ir com o celular completamente carregado.

Capa resistente tem visual mais discreto e certificação militar — Foto: Divulgação/Gorilla Shield

4. Use cordões de pulso ou pescoço

Além de usar uma capinha resistente, outra dica para proteger o celular de quedas — e também furtos —, é usar um cordão de pulso ou pescoço. Ao fazê-lo, você cria uma camada adicional de segurança. Desse modo, mesmo que alguém tente puxar o smartphone da sua mão, ele estará seguro, o que dará tempo para reagir e se afastar do criminoso. Existem modelos de diferentes espessuras, cores e tamanhos no Mercado Livre por a partir de R$ 19.

Cordão de pescoço para celular ajuda a proteger o aparelho de quedas e furtos — Foto: Reprodução/Mercado Livre

5. Ative a geolocalização

A ferramenta de geolocalização é especialmente útil em casos de roubo ou furto, uma vez que permite rastrear o celular em tempo real. Em aparelhos da Apple, isso pode ser feito pelo serviço Buscar iPhone (antigo Find My iPhone), desde que o celular esteja conectado à Internet e com o serviço de localização ativado. Além disso, o recurso permite ativar o "Modo Perdido", bloqueando remotamente o iPhone e exibindo uma mensagem personalizada na tela.

Buscar iPhone pode ser acesso em PCs Mac ou Windows — Foto: Reprodução/Buscar iPhone

Quem é dono de um celular com Android pode recorrer ao "Encontre Meu Dispositivo". O recurso é ativado nas configurações do aparelho e permite localizar o smartphone em um mapa; fazê-lo tocar, mesmo se estiver no modo silencioso; bloquear acessos não autorizados e até mesmo limpar os dados do aparelho remotamente, restaurando as configurações de fábrica.

Na tela inicial do serviço "Encontre meu dispositivo", é possível bloquear o celular remotamente — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

6. Desabilite o pagamento por aproximação e desinstale apps de bancos temporariamente

Nos celulares com suporte à tecnologia NFC, é possível usar carteiras digitais como Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay para realizar pagamentos com cartão por aproximação. Basta encostar o smartphone na maquininha para concluir a transação. Apesar de ser bastante prática no dia a dia, já que dispensa o uso de senhas, essa funcionalidade não é recomendada para ambientes com grandes aglomerações, como blocos de Carnaval ou shows.

Isso porque existe o risco de proximidade não-intencional com terminais de pagamento ou dispositivos de outras pessoas, o que pode resultar em compras não autorizadas. Além disso, em casos de roubos ou furtos, se o pagamento por aproximação estiver ativado, o criminoso poderá realizar transações sem a necessidade de autenticação.

Desabilite o pagamento por aproximação antes de ir a shows — Foto: Divulgação/Motorola

7. Procure um local seguro, preferencialmente próximo ao policiamento, se precisar acessar seu celular

Se você precisar acessar o celular na saída dos shows, o mais sensato é se dirigir a um local mais afastado da aglomeração. Boas opções envolvem as regiões patrulhadas, menos cheias e com pessoas conhecidas, que podem ajudá-lo a observar os arredores.

8. Se for roubado, tome as medidas necessárias

Se o seu celular for roubado ou furtado, será preciso tomar uma série de medidas rapidamente. Isso porque, além do prejuízo financeiro causado pela perda do aparelho, você poderá ter ainda mais dores de cabeça caso os criminosos acessem informações pessoais e sensíveis como fotos, vídeos, contatos, documentos, aplicativos de bancos e redes sociais.

Celular sendo furtado — Foto: Pond5

Com informações de G1, Apple e Google

