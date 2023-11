9 eletrônicos com até 50% de desconto no Esquenta Black Friday Mercado Livre

Os aparelhos eletrônicos são produtos buscados por muitas pessoas, que podem aproveitar os descontos da Black Friday 2023 para encontrar aparelhos mais baratos. O evento acontece na última sexta-feira de novembro (24), mas algumas promoções já estão surgindo no Mercado Livre . O fone de ouvido Samsung Galaxy Buds 2 , por exemplo, conta com a tecnologia Dolby Head Tracking de som tridimensional, sistema de cancelamento de ruído e assistente virtual Bixby integrada. O item está saindo a R$ 300 com 50% de desconto em relação ao preço original.

Já para quem curte videogames, o Nintendo Switch de 32 GB na cor neon pode ser adquirido de R$ 3.199 por R$ 2.093. O console ainda vem com o jogo de corrida Mario Kart Deluxe 8. O TechTudo reuniu, na lista abaixo, nove eletrônicos com até 50% desconto na plataforma. Vale lembrar que os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023. Veja, abaixo, a relação completa.

Veja nove eletrônicos com desconto de até 50% na Black Friday do Mercado Livre — Foto: Divulgação/Nintendo

1. Fritadeira Elétrica Gaabor 4L – de R$ 502 por R$ 266

A fritadeira elétrica Gaabor de quatro litros possui 12 funções pré-programadas para auxiliar o preparo de receitas e 1400 W de potência. De acordo com as especificações da fabricante, o produto conta com a tecnologia Cyclone Air. Esse recurso garante aquecimentos em 360°, o que viabiliza um cozimento uniforme e ajuda a manter os nutrientes dos alimentos.

O modelo oferece temperaturas de 80° a 200° graus e um cesto de fritura antiaderente, garantindo uma limpeza mais rápida e prática. Além disso, vem equipada com memória de desligamento automático para maior segurança. No Mercado Livre, ela pode ser adquirida com 47% de desconto – disponível de R$ 502 por R$ 266. O produto foi avaliado em 4,7 de 5 estrelas pelos últimos compradores, sendo elogiada, sobretudo, pela alta eficiência e pelo recurso Cyclone Air.

Prós: tecnologia Cyclone Air

tecnologia Cyclone Air Contras: usuários relatam que o cesto é pequeno

2. Fone de Ouvido Samsung Galaxy Buds 2 – de R$ 684 por R$ 300

O fone de ouvido Samsung Galaxy Buds 2 é uma ótima escolha para os quem busca qualidade sonora. Segundo a fabricante, o dispositivo possui conexão sem fio Bluetooth 5.2, oferece alcance de até dez metros, é compatível com o sistema Android 7.0 e possui seis microfones integrados. O produto também se destaca pelo modo mãos-livres, sistema de cancelamento de ruído e a assistente virtual Bixby integrada.

De acordo com as especificações, o item também conta com uma bateria 61 mAh, que promete autonomia de até cinco horas para reprodução de músicas. No Mercado Livre, o dispositivo é classificado com 4,9 de 5 estrelas e coleciona elogios sobre a qualidade sonora. No entanto, alguns compradores o criticaram pela baixa durabilidade. O Galaxy Buds 2 pode ser encontrado de R$ 684 por R$ 300 durante o evento Esquenta Black Friday na plataforma.

Prós: modo mãos-livres, assistente virtual Bixby, Bluetooth 5.2

modo mãos-livres, assistente virtual Bixby, Bluetooth 5.2 Contras: alguns usuários relatam fragilidade no acabamento

3. Robô Aspirador Mondial Fast Clean RB-01 – de R$ 666 por R$ 369

O robô aspirador Mondial Fast Clean RB-01 se destaca por ser um modelo três em um. Além de aspirar, o equipamento também varre e passa pano na casa. O produto conta com bateria de 30 W, sensor antiquedas e reservatório de 140 ml. Por fim, o acessório foi desenvolvido para alcançar espaços de difícil acesso, como a parte inferior de móveis, camas e outros locais.

O modelo pode ser encontrado no Mercado Livre com 44% de desconto. Seu preço caiu de R$ 666 para R$ 369 com as promoções do evento Esquenta Black Friday. Atualmente, o Fast Clean RB-01 está avaliado em 4,3 de 5 estrelas, com destaques para a rapidez e agilidade na hora de aspirar e varrer. No entanto, usuários relatam que ele fica preso com facilidade em alguns lugares.

Prós: aspira, varre e passa pano

aspira, varre e passa pano Contras: fica preso em alguns locais da casa

4. Controle de Xbox Series Electric Volt – de R$ 559 por R$ 381

Electric Volt tem cor viva e visual arrojado — Foto: Divulgação/Microsoft

O controle de Xbox Series Electric Volt é uma opção interessante para quem procura um joystick colorido. Em termos estéticos, o modelo chama a atenção pelo design verde com acabamentos na cor preta. O acessório pode ser usado via conexão Bluetooth, cabo USB-C ou com pilhas. Com alcance de até dez metros, ele é compatível com as plataformas Xbox, Windows e iOS.

O item pode ser encontrado com 31% de desconto no Mercado Livre, de R$ 559 por R$ 381. No site, a nota média do produto é de 4,7 em 5 estrelas. Os consumidores destacaram o design e a multicompatibilidade do periférico, mas alguns compradores relataram defeitos após poucos meses de uso.

Prós: alcance de 10 metros

alcance de 10 metros Contras: alguns usuários relataram defeitos após poucos meses de uso

O Motorola Moto G53 é uma boa opção para está atrás de um celular 5G. O smartphone possui uma tela de 6,5 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz e processador Snapdragon 480 Plus da Qualcomm, além de 8 GB de RAM. Além disso, o aparelho conta com câmera de 50 MP e Android 13 instalado de fábrica.

Na ficha técnica do Moto G53, a bateria é um dos principais destaques: são 5.000 mAh de capacidade. No evento Esquenta Black Friday do Mercado Livre, o modelo Dual Sim de 128 GB pode ser encontrado de R$ 1.899 por R$ 999, isto é, 47% de desconto. Ao todo, ele foi avaliado em 4,6 de 5 estrelas, com destaques para a bateria e o suporte à tecnologia 5G. No entanto, alguns clientes reportaram a ausência de fones de ouvido na caixa.

Prós: bateria duradoura, suporte à tecnologia 5G, câmera de 50 MP

bateria duradoura, suporte à tecnologia 5G, câmera de 50 MP Contras: não acompanha fones de ouvido

A TV LG UHD ThinQ AI de 43 polegadas é outro produto em promoção. O televisor conta com resolução 4K de 3840 x 2160 pixels e tecnologia IPS, além de suporte a HDR. A fabricante também utiliza o recurso de upscaling em seus modelos, cujo objetivo é aprimorar a exibição de conteúdos em dimensões inferiores. Além disso, o aparelho acompanha a assistente virtual Alexa integrada.

O sistema operacional da HD ThinQ AI é o webOS e o usuário ainda tem a possibilidade de adquirir o controle Smart Magic, que permite navegar por comandos de voz. Além disso, é possível conectar diversos dispositivos através das três portas HDMI e duas portas USB presentes na TV. Durante o evento Esquenta Black Friday do Mercado Livre, é possível adquirir o televisor de R$ 2.915 por R$ 1.789. O modelo é avaliado em 4,8 de 5 estrelas na plataforma. Lá, os compradores destacam a resolução e a alta variedade de aplicativos compatíveis com o sistema.

Prós: resolução 4K, Alexa e áudio Dolby Digital

resolução 4K, Alexa e áudio Dolby Digital Contras: não acompanha o controle Smart Magic

O Nintendo Switch é um console portátil que atende a vários públicos — Foto: Divulgação/Nintendo

O Nintendo Switch é um videogame que funciona tanto como console de mesa quanto portátil. O aparelho possui tela full HD de 15,2 polegadas, controles Joy-Con, bateria interna de 4310 mAh e entrada para cabo USB-C. Por fim, o dispositivo se destaca por sua biblioteca repleta de clássicos da fabricante, com jogos para todos os gostos e faixas etárias.

A versão clássica na cor neon com armazenamento de 32 GB pode ser encontrada de R$ 3.199 por R$ 2.093 no Mercado Livre. Essa edição, em especial, acompanha o game de corrida Mario Kart Deluxe 8. O videogame foi avaliado com 4,8 de 5 estrelas pelo público, que destaca a versatilidade do console, mas critica o preço dos jogos.

Prós: versatilidade, facilidade de uso

versatilidade, facilidade de uso Contras: valor dos jogos

O Acer Nitro 5 é um modelo de notebook interessante para o público gamer. O equipamento possui processador Intel Core i5, que pode atingir uma velocidade máxima de 4,5 GHz, 8 GB de memória RAM DDR4, que pode ser expandida até 64 GB, e SSD de 512 GB. Além disso, também conta com placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050, tela LED de 15,6 polegadas com resolução Full HD e um teclado ABNT2 retroiluminado vermelho. Seu sistema operacional é o Windows 11.

O notebook está saindo de R$ 6.999 por R$ 3.999 no evento Esquenta Black Friday Mercado Livre, ou seja, um desconto de 42% em relação ao valor original. No site, o Nitro 5 tem avaliação de 4,8 em 5 estrelas possíveis. Os usuários destacam o seu desempenho para jogos e custo-benefício em geral, mas relatam que as portas USB da máquina são muito apertadas, o que pode danificar os cabos.

Prós: configurações interessantes para jogar

configurações interessantes para jogar Contras: autonomia de bateria é baixa, portas USB apertadas

iPhone 13 está disponível em várias cores — Foto: Reprodução/Apple

O iPhone 13 segue sendo um dos aparelhos mais vendidos da Apple, apesar da fabricante já ter lançado versões superiores. As especificações do aparelho incluem tela de 6,1 polegadas com painel Super Retina XDR e taxa de atualização de 60 Hz. O modelo acompanha uma câmera dupla de 12 MP HDR, além de um sensor frontal, também com 12 MP. Outro destaque do smartphone é o recurso Modo Cinema, ferramenta que ampliou os recursos de captação de vídeo.

No que diz respeito ao processamento, o telefone reserva espaço para o chip A15 Bionic, o mesmo utilizado no iPhone 14. O modelo em questão oferece armazenamento de 128 GB. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas no Mercado Livre, o aparelho está sendo vendido de R$ 7.599 por R$ 4.199 no Esquenta Black Friday. Nos comentários, os consumidores elogiaram a durabilidade da bateria e o desempenho do smartphones, mas registraram ressalvas quanto a falta de slot para um chip secundário.

Prós: bateria com autonomia significativa, recursos otimizados de filmagem

bateria com autonomia significativa, recursos otimizados de filmagem Contras: ausência de slot para chip secundário e entrada P2

Com informações de Mercado Livre, Apple, Samsung e LG

