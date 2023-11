Em comemoração aos quatro anos de presença da Alexa no Brasil, a Amazon lançou diversas novidades da assistente virtual para o público brasileiro, a partir de uma atualização de software que já está disponível. Divulgado nesta terça-feira (7), o upgrade inclui novas habilidades, funções, novas experiências de receitas, além de grupos de contatos favoritos e a possibilidade de acionar uma rotina com dois gatilhos diferentes.

A partir desta nova atualização, os usuários poderão usar a voz ou a agenda para ativar a mesma rotina estabelecida. No exemplo dado pela divulgação oficial, um alarme ajustado para as 7h da manhã, ou o comando “Comece o meu dia” podem ter o mesmo efeito: ativar automaticamente a leitura dos compromissos do dia e as informações do clima.

Alexa ganha novos recursos para celebrar quatro anos no Brasil — Foto: Divulgação/Amazon

Outra novidade da Alexa para o Brasil corresponde às novas formas de interagir com as habilidades de receitas. A partir de agora, o usuário poderá cadastrar todos os ingredientes na lista de compras, salvar as receitas favoritas no banco de dados do sistema, que conta com mais de 200 mil possibilidades, e acompanhar o passo a passo do preparo.

Quem tem uma Echo Show poderá selecionar fotos de sua coleção particular para usar o dispositivo como um porta-retratos digital. O usuário poderá selecionar quais imagens vão aparecer nos seus aparelhos e criar álbuns personalizados para cada ocasião. Para isto, é preciso instalar o app gratuito Amazon Photos, que está disponível para Android e iOS.

Além disso, vale dizer que os proprietários dos modelos Echo Show 8, Echo Show 10 e Echo Show 15 — e em breve Echo Show 5 — poderão também estabelecer contatos mais facilmente com os seus parentes e pessoas importantes. Desta forma, segundo a divulgação oficial, será possível iniciar uma chamada de voz ou vídeo com apenas um toque.

Para finalizar, o aplicativo da Alexa foi redesenhado com o objetivo de diminuir o número de passos para ativar um comando nos dispositivos Amazon Echo. A Amazon quer estabelecer que todas as ações estejam ativas com um ou no máximo dois toques. O usuário também poderá customizar a tela principal, acessar mais rapidamente os seus dispositivos compatíveis, saber o status de cada um deles, além de escolher qual terá o acesso mais rápido.

