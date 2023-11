App Garupa vai contratar motoristas CLT; veja e como se inscrever

O aplicativo Garupa , disponível nas versões Android e iPhone ( iOS ), anunciou nas últimas semanas a contratação de motoristas no regime CLT. A iniciativa surge em meio ao movimento que busca pela formalização das relações de trabalho na prestação de serviços via apps, promovidas através de paralisações dos colaboradores e pautas debatidas no Ministério do Trabalho.

Segundo a empresa, a possibilidade das vagas formais surgiram por fatores como pioneirismo, tempo de atuação no mercado brasileiro, valorização dos motoristas da plataforma e qualidade do serviço destinado ao passageiro. O procedimento de inscrição é através de preenchimento de um formulário, que será analisado pela empresa. É válido reforçar que o motorista que desejar seguir como autônomo, poderá permanecer na plataforma normalmente. A seguir, veja mais detalhes da iniciativa.

O que é o app Garupa e como funciona?

O Garupa é um aplicativo brasileiro de mobilidade urbana, similar ao Uber e 99, porém com alguns diferenciais, como o fornecimento de diversas modalidades de serviços oferecidos e possibilidade de motoristas se tornarem sócios operadores, ou seja, gestores do app em seus municípios.

O app funciona com o passageiro inserindo o seu local de origem e destino e dá acesso às informações do mapa de trajeto, dados do motorista e seu veículo, além do valor. Atualmente, o Garupa está disponível em 700 municípios e em 19 estados do Brasil, como Mato Grosso, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, entre outros.

Para o usuário se cadastrar, basta preencher alguns dados pessoais, como nome completo, telefone e CPF, além de ser exigida uma selfie. O pagamento a ser utilizado pode ser feito através de cartão de crédito direto no app, dinheiro ou crédito pré-pago, acumulado através de boletos bancários pagos previamente.

Além do transporte clássico, o Garupa possui entre os serviços ofertados o Garupa Delivery para entregas, Garupa Kids, especialmente para quem está com crianças, Garupa Pet para animais, Garupa Objeto para transporte de objetos, Garupa Mulher, que oferece ainda mais segurança para as mulheres, pois o serviço é prestado apenas por motoristas mulheres, Garupa Empresas, voltado para os colaboradores de instituições cadastradas na plataforma e o Garupa Executivo, com carros de luxo e bancos de couro.

Como é a contratação de motoristas CLT no app Garupa?

Os motoristas que se candidatarem e forem selecionados para o regime CLT terão uma carga horária de trabalho semanal fixa e uma base salarial calculada por mês, acrescida de comissões e demais benefícios. Os direitos dessa contratação são 13º salário ao fim de um ano de trabalho, 30 dias de férias remuneradas, recolhimento de impostos para o INSS e FGTS.

Como se candidatar para ser motorista CLT do Garupa?

Para se candidatar a vagas CLT é fácil. Basta acessar o link do formulário (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqZ0Om3ebAY7d_uTET4Yejs_qukfIyHULRFDed0ihV_nAcXQ/viewform) disponível no site e informar alguns dados pessoais para que a empresa saiba que a intenção do colaborador é a de trabalhar via regime CLT. Uma das perguntas do formulário é em qual turno o trabalhador gostaria de trabalhar, sendo possíveis as opções de turno diurno, noturno ou ambas opções.

Quem tiver interesse em fazer parte do app de forma autônoma, basta baixar o aplicativo “Garupa Motorista” e tocar em “Quero dirigir um Garupa” para ser redirecionado ao link de cadastro disponível no site (https://www.garupa.me/cadastro) e preencher o formulário disponível. O cadastro envolve dados pessoais, informações sobre CNH e tipo e informações sobre o veículo que será utilizado, além de dados bancários. Esse cadastro garante uma análise dos dados por parte da empresa e, caso seja compatível, ela entrará em contato para informar os próximos passos.

Com informações de Garupa.

