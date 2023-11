Apple envia 60 iPhones 15 Pro Max para usuário por engano; entenda

O tiktoker Giovanni Petruzziello, de 25 anos, mais conhecido pelo username "Legends_gio", viveu uma situação incomum. Segundo relato publicado na conta do criador de conteúdo, ele comprou um iPhone 15 Pro Max de 1 TB de memória para ele e três iPhone 15 Pro Max de 258 GB para sua equipe, mas recebeu três caixas contendo 20 iPhones 15 Pro Max de 1 TB, ou seja, 60 celulares. O pedido original feito por Giovanni custou US$ 3.600 (cerca de R$ 17.637,48, em conversão direta). A remessa entregue pela fabricante soma US$ 96.000 (aproximadamente R$ 470.332,80). No Brasil, o pacote seria avaliado em R$ 840 mil.