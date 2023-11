Para saber se um ar-condicionado portátil é bom, alguns aspectos importantes devem ser levados em consideração na hora da compra. O eletrodoméstico tem design compacto, dispensa instalações de profissionais e se compromete com a climatização de ambientes durante dias quentes. No entanto, ele pode ser pouco eficiente se comparado a modelos fixos, além de gastar mais energia elétrica e fazer mais barulho. Apesar das limitações, o aparelho é uma alternativa para se proteger da onda de calor que atinge o país.

A maioria dos modelos de ar-condicionado portátil é autocontida, o que significa que não é necessária uma unidade externa para troca de calor. Em vez disso, muitos desses aparelhos contam com um sistema integrado que condensa a umidade e libera o ar quente para o exterior por meio de um tubo de exaustão, instalado em uma janela. Para você saber se vale a pena ou não comprar um ar-condicionado portátil, o TechTudo elaborou uma lista contendo prós e contras sobre o aparelho.

Ar-condicionado portátil é bom? 3 motivos para comprar — e 3 para não comprar

Prós

Mais barato

Ao considerar a compra de um ar-condicionado portátil, a vantagem financeira é evidente na aquisição do equipamento. Em comparação com sistemas de ar-condicionado fixos, os modelos portáteis geralmente têm um custo inicial significativamente menor. A diversidade de marcas e modelos disponíveis no mercado oferece opções para diferentes faixas de preço, permitindo que os consumidores escolham um aparelho que atenda às suas necessidades específicas sem comprometer seus orçamentos.

Sistemas de ar-condicionado do tipo janela são, em média, os modelos de aparelhos fixos mais em conta no mercado. No entanto, esses produtos são vendidos por valores que se iniciam em R$ 1.300. Em contra-partida, aparelhos portáteis funcionais podem ser encontrados por menos de R$ 800 reais no varejo online.

Portátil

A portabilidade desses aparelhos de ar-condicionado é um dos pontos fortes mais evidentes. Sua capacidade de ser movido facilmente de um lugar para outro oferece uma flexibilidade incomparável. A ausência de instalação fixa permite que sejam usados ​​em várias áreas da casa ou do escritório, atendendo às necessidades de resfriamento em diferentes espaços sem a necessidade de múltiplas unidades.

Essa característica é particularmente útil para pessoas que passam a maior parte do dia em casa. Uma vez que o aparelho pode acompanhar o usuário a qualquer cômodo de maneira simples e descomplicada.

Ar-condicionado LG Dual Inverter Voice portátil

Instalação fácil

Diferentemente dos sistemas fixos, esses aparelhos têm instalação simplificada, dispensando a necessidade de intervenção profissional. Sua configuração simples não exige modificações estruturais no ambiente, o que preserva a integridade do espaço. Isso não apenas torna a instalação rápida e descomplicada, mas também permite adaptar o ar-condicionado a diferentes ambientes, sem restrições fixas. Essa praticidade oferece um uso imediato, sem a necessidade de configurações complexas.

Contras

Pouco eficiente

Em comparação com sistemas fixos, condicionadores de ar portáteis podem ter uma capacidade de resfriamento limitada para grandes espaços ou climas muito quentes. Esses aparelhos têm componentes internos, como o compressor e o evaporador, em dimensões reduzidas. Isso resulta em uma capacidade de refrigeração menor, pois há menos potência disponível para retirar o calor do ambiente.

Sistemas fixos, por outro lado, são personalizados e dimensionados de acordo com o tamanho específico do ambiente a ser climatizado. Eles geralmente possuem uma capacidade de resfriamento maior e são mais poderosos

Gasta mais luz

Devido ao tamanho e potência limitada, condicionadores de ar portáteis tendem a ser menos eficientes na conversão de energia em refrigeração. Isso significa que consomem mais eletricidade para produzir uma quantidade menor de resfriamento em comparação com sistemas fixos mais eficientes.

Com uma capacidade de refrigeração limitada, esses aparelhos precisam operar por períodos mais longos para atingir a temperatura desejada, resultando em um consumo de energia proporcionalmente maior. Além disso, o design compacto pode limitar a eficiência na troca de calor e na exaustão do ar quente, exigindo um esforço adicional do sistema para resfriar o ambiente, aumentando ainda mais o consumo de energia.

Ar-condicionado pode gastar mais energia elétrica

Barulho

O ruído emitido por ar-condicionado portátil representa um ponto negativo significativo em seu uso. Esse barulho constante pode ser invasivo, interferindo no conforto acústico de ambientes como quartos, salas de estar ou escritórios. Torna-se especialmente incômodo em momentos que exigem concentração, estudo, leitura ou sono, afetando diretamente a qualidade de vida. Os condicionadores de ar portáteis menos barulhentos do mercado excedem a faixa de 50 decibéis, ou seja, não são nada discretos durante o funcionamento.

