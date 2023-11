Arcane tem 2ª temporada confirmada pela Netflix; veja data de lançamento

A Netflix anunciou que a segunda temporada de Arcane chega em novembro de 2024. A animação é uma adaptação do game League of Legends, narrando a história das irmãs Jinx e Vi, além de outros personagens do jogo que participam da trama, como Ekko, Caitlyn e Jayce. O primeiro ano de Arcane foi lançado em 2021 e contou com nove episódios no total. A trama foi concluída com um enorme gancho para continuação, após Jinx atacar os inimigos da cidade com um gigantesco foguete explosivo. A novidade da Netflix foi divulgada com um teaser trailer, sem tantos detalhes sobre a sequência.