Avatar - O Último Mestre do Ar, live-action da Netflix, ganha trailer

Com um total de oito episódios, o enredo da primeira temporada da série focará nas aventuras de Aang, o único capaz de controlar os quatro elementos, bem como suas respectivas nações representantes, sendo elas: as Tribos da Água, o Reino da Terra, a Nação do Fogo e os Nômades do Ar. Contudo, para salvar o mundo de inimigos perigosos, Aang e seus amigos precisarão lutar se quiserem restabelecer a paz.

Além de Gordon Cormier (Um Natal nas Estrelas) no papel do protagonista Aang e Kiawentiio Tarbell (Anne with an E) interpretando Katara, o elenco do live-action de Avatar - O Último Mestre do Ar ainda reúne nomes como Daniel Dae Kim (The Good Doctor) vivendo o Senhor do Fogo Ozai, Tamlyn Tomita (Karatê Kid 2) dando vida à Yukari, Ken Leung (Jogos Mortais) como intérprete do Comandante Zhao e Yvonne Chapman (Kung Fu) como Kyoshi.