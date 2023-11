Backup do WhatsApp no Google Drive muda e não será ilimitado; entenda

O Google e o WhatsApp anunciaram nesta terça-feira (14) que as conversas de chats e os backups de mídias no mensageiro de aparelhos Android passarão a contar no limite de armazenamento em nuvem da conta do Google Drive . A mudança já valerá a partir de dezembro deste ano para os usuários Beta, enquanto os demais começarão a perceber de maneira gradual a atualização ainda no primeiro semestre de 2024. A possibilidade de fazer o backup do WhatsApp no Google Drive foi anunciada em 2018, mas sem que a ação contasse para a cota de armazenamento. A seguir, veja mais detalhes da mudança.

Atualmente, o limite de armazenamento da conta do Google Drive é de 15 GB, mas espaço gratuito já é compartilhado entre o Gmail, Drive e Fotos. A mudança, portanto, exige atenção por parte dos usuários em relação ao limite disponível para uso, pois ao alcançar os 15 GB, será preciso liberar espaço da conta.

Caso o limite seja atingido, uma opção é pagar por mais espaço no Google One, que custa a partir de R$ 6,99 por mês para 100 GB. Neste momento, tem uma oferta válida por três meses iniciais no valor de R$1,69.

Segundo o site Engadget, o Google informou que, com esta novidade, promete oferecer “promoções únicas e limitadas do Google One” aos usuários. Além disso, caso o usuário não deseje fazer o backup das conversas na conta do Google, ele poderá transferir o histórico das mensagens entre aparelhos Android com o recurso de transferência do WhatsApp Chat Transfer.

O WhatsApp vai compartilhar uma mensagem sobre a mudança 30 dias antes da implementação em um banner localizado no campo de configurações. O caminho para verificar a mensagem é clicar no menu "Configurações" e em seguida “Bate-papos”. Depois, pressione o campo “Backup de bate-papo”.

É válido reforçar que as mudanças se aplicam apenas para contas pessoais do Google, as contas de trabalho não serão afetadas por enquanto. O mensageiro defende que os 15 GB ofertados de maneira gratuita para aparelhos Android ainda são maiores do que os 5 GB oferecidos para dispositivos iPhone (iOS), que não têm armazenamento ilimitado.

