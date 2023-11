Baldur's Gate 3 pode ser anunciado essa semana para Xbox, afirma Larian

Baldur's Gate 3 pode ser anunciado para o Xbox Series X e Xbox Series S nesta semana, segundo informações dos próprios desenvolvedores da Larian Studios no X (antigo Twitter). O título é um dos mais elogiados de 2023 por público e crítica, não à toa recebeu várias indicações na premiação The Game Awards, entre elas as de “Jogo do Ano” e “RPG do Ano” - o que pode ter servido de incentivo para o anúncio.