Baldur's Gate 3 terá data de lançamento no Xbox revelada durante TGA

Data de lançamento de Baldur's Gate 3 no Xbox será anunciada durante The Game Awards — Foto: Reprodução/Steam

Rumores recentes sugeriam um possível lançamento de Baldur's Gate 3 no Xbox em 6 de dezembro. Porém, esta quarta-feira (15), a Larian Studios reconheceu a ansiedade dos jogadores e finalmente confirmou que o game está a caminho dos consoles no próximo mês, mas em outra data a ser revelada durante a premiação do The Game Awards.

O adiamento do título nos videogames da Microsoft foi atribuído a dificuldades na implementação do modo cooperativo em tela dividida no Series S. Embora a desenvolvedora já tivesse afirmado que o game sairia ainda em 2023, o contratempo teria a impedido de fornecer informações mais precisas até solucionar a questão.

Apesar da boa notícia, é importante lembrar que a versão do console mais modesto apresentará limitações na jogabilidade, como a própria ausência do modo cooperativo em tela dividida — presente nas demais plataformas — e suporte a Ray Tracing.

Baldur's Gate 3 terá limitações no Xbox Series S — Foto: Reprodução/NexusMods

Favorito ao 'Jogo do Ano'

Baldur's Gate 3 é o game mais bem avaliado de 2023 no Metacritic, por isso é um forte candidato ao título de "Jogo do Ano" no The Game Awards. Ao lado de Alan Wake 2, o lançamento da Larian Studios foi o nome com mais indicações no prêmio, aparecendo também entre os finalistas de outras sete categorias: "RPG do Ano", "Melhor Direção", "Melhor Narrativa", "Melhor Trilha Sonora", "Melhor Performance", "Melhor Suporte à Comunidade" e "Melhor Multiplayer".

Com informações de Larian Studios, VG247 e VGC

