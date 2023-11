Beatles feat. IA? Nova música da banda usa inteligência artificial; entenda

A última música da banda britânica The Beatles, produzida com ajuda de inteligência artificial (IA) , será lançada nesta quinta-feira (2) às 11h. A faixa "Now and Then" foi composta e gravada em demo no final dos anos 70 por John Lennon, mas ganhou arranjo de Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr nos anos 90 durante o projeto Anthology. A iniciativa foi responsável por lançar as também canções póstumas "Real Love" e "Free as a bird", mas, para "Now and Then", a tecnologia da época não foi capaz de separar a voz de Lennon e o piano dos ruídos da gravação e, logo, a música foi descartada. No entanto, hoje essa tarefa é possível graças aos recursos da WingNut Films, que usou IA para resgatar a performance original do cantor, morto em 1980.

Além da novidade, os músicos também vão lançar uma nova mixagem de "Love me do" — single de estreia de banda lançado em 1962. Um documentário sobre a nova música, chamado The Last Beatles Song, já está, inclusive, disponível gratuitamente no YouTube desde a quarta-feira (1). A seguir, saiba tudo sobre a inteligência artificial na nova canção dos Beatles e em outras casos na indústria musical.

Última música dos Beatles utilizou inteligência artificial na produção; entenda — Foto: Divulgação/Disney+

A história por trás da música

"Now and Then" era uma demo gravada originalmente por John Lennon pouco antes de sua morte, em 1980. Essa e outras músicas inéditas ficaram registradas em uma fita chamada "For Paul" (ou para Paul, em livre tradução), destinada a McCartney. Somente nos anos 90, Yoko Ono, viúva do compositor, entregou o material para os outros Beatles. Na época, o trio estava trabalhando no projeto "Anthology", uma retrospectiva da carreira do quarteto incluindo três álbuns, um documentário e um livro. Duas músicas da fita ("Free as a Bird" e "Real Love") chegaram a ser lançadas oficialmente na época, contendo o áudio original de Lennon. Contudo, "Now and Then" foi rejeitada, já que a tecnologia vigente não soube lidar com o áudio em baixa qualidade da gravação do cantor.

Série documental “The Beatles: Get Back”, lançada na plataforma de streaming Disney+, também contou com uso de IA — Foto: Reprodução/Disney +

A ideia de usar inteligência artificial para reconstruir a demo inicial de Lennon e, enfim, gravar a obra surgiu em 2021 durante as filmagens da série documental "The Beatles: Get Back", lançada pela Disney+. Ao longo da produção, o diretor Peter Jackson usou uma tecnologia de IA semelhante à utilizada em "Now and Then" para "limpar" o áudio dos vídeos de arquivo dos Beatles, separando vozes e instrumentos dos ruído de fundo.

Uso de IA na indústria da música gera polêmica

O anúncio de que os Beatles lançariam uma canção com uso de IA dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns fãs manifestaram preocupação com o uso da tecnologia e chegaram a cogitar que a voz de Lennon pudesse ser clonada. Diante da polêmica, McCartney utilizou o X (antigo Twitter) para explicar que nenhum elemento da canção foi criado artificial ou sinteticamente, já que o recurso foi utilizado apenas para extrair a voz verdadeira de Lennon do áudio original.

Essa não foi a primeira controvérsia envolvendo a inteligência artificial na indústria da música. Debates sobre ética, direitos autorais, preservação da identidade dos artistas e uso responsável da tecnologia têm sido cada vez mais comuns. É o caso, por exemplo, do lançamento de "Drowned in the Sun", canção criada por IA e apresentada pelo projeto musical "Lost Tapes of the 27 Club" como a "nova música" de Kurt Cobain, vocalista do Nirvana falecido há 27 anos.

Inteligência artificial gera cover de Ariana Grande para canção de Anitta; veja outros casos — Foto: Reprodução/YouTube (@BrazilPop)

Em abril de 2023, uma música gerada por IA, chamada "Heart on My Sleeve", viralizou por simular as vozes de Drake e The Weeknd. O Universal Media Group, que agencia os dois artistas, conseguiu retirar a música dos serviços de streaming. Outro caso de grande repercussão foi um tuíte com o hit "Envolver," de Anitta, interpretada por uma versão sintética de Ariana Grande. O áudio fake chegou a atingir 800 mil visualizações antes de ser excluído do Twitter.

Já aqui no Brasil, uma das principais discussões envolvendo IA e indústria da música ocorreu após o lançamento do comercial da Volkswagen que, por meio de deep fake, reuniu a cantora Maria Rita e sua mãe Elis Regina, morta em 1982.

Além disso, é inegável que músicas criadas por inteligência artificial já sejam uma tendência na Internet. Plataformas como o YouTube, por exemplo, possuem diversas versões cover replicando vozes de cantores famosos, como Adele, Harry Styles, Beyoncé e até celebridades que já faleceram, como Freddie Mercury, Amy Winehouse e Michael Jackson.

Novo comercial da Kombi reúne em 2023 Elis Regina, morta em 1982, à sua filha Maria Rita — Foto: Divulgação/Volkswagen

Como ouvir Now and Then, a última música dos Beatles?

Now and Then estará disponível em todas as plataformas de streaming a partir desta quinta-feira (2). Será possível ouvir a canção em ferramentas como YouTube, Spotify e Deezer. Além disso, um clipe exclusivo para a faixa será lançado no YouTube na sexta (3).

