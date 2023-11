Black Friday da Nintendo tem LEGO, Mortal Kombat e mais jogos em promoção

O Nintendo Switch entrou na Black Friday com descontos de até 85%, sobretudo em jogos da Warner Bros. Games. Entre as franquias estão mais baratos games de LEGO e Mortal Kombat, incluindo títulos como LEGO DC Super-Villains, Mortal Kombat 11 , LEGO Worlds e Scribblenauts Showdown , além de Cars 3: Driven to Win, DLCs diversas e mais nomes. Vale lembrar que os preços mais baixos estão disponíveis até o dia 3 de dezembro. Veja, a seguir, todos os jogos e mais detalhes das ofertas da Nintendo eShop.

Mortal Kombat 11 é um dos jogos em desconto no Nintendo Switch — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

👉 Quais são seus clássicos preferidos do Super Nintendo? Comente no Fórum do TechTudo

Jogos de LEGO

A série LEGO é composta, nesta promoção, por adaptações de filmes famosos e também por um game original. Filmes de Star Wars, assim como séries deste mesmo universo, estão representados no conteúdo. É possível adquirir o jogo principal e também DLCs com personagens e capítulos extras.

Além disso, os fãs podem aproveitar promoção para a adaptação da animação Os Incríveis, da Disney, que apresenta uma família de super-heróis. Outro destaque fica por conta de LEGO Worlds, que é uma espécie de "Minecraft de LEGO", onde é possível tentar sobreviver em um mundo vasto com os recursos naturais.

Star WArs: The Skywalker Saga reconta todos os filmes da saga Star Wars com uma pitada de humor característica dos games LEGO — Foto: Reprodução/Steam

LEGO DC Super-Villains – R$ 44,99;

LEGO DC Super-Villains Season Pass – R$ 26,24;

LEGO Marvel Super Heroes 2 – R$ 44,99;

LEGO Marvel Super Heroes 2 Season Pass – R$ 26,24;

LEGO Ninjago Movie Videogame – R$ 37,49;

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition – R$ 89,99;

LEGO Star Wars: Solo: A Star Wars Story Character Pack – R$ 8,03;

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Andor Character Pack – R$ 8,03;

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Book of Boba Fett Character Pack – R$ 8,03;

LEGO Star Wars: Guerras Clônicas – R$ 8,03;

LEGO Star Wars: Obi-Wan Kenobi – R$ 8,03;

LEGO Star Wars: Rebels – R$ 8,03;

LEGO Star Wars: The Bad Batch – R$ 8,03;

LEGO Star Wars: The Mandalorian Season 1 – R$ 8,03;

LEGO Star Wars: The Mandalorian Season 2 – R$ 8,03;

LEGO Star Wars: Rogue One – R$ 8,03;

LEGO The Incredibles – R$ 44,99;

LEGO Worlds – R$ 44,99.

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 é uma das versões mais recentes da série de jogos de luta do estúdio NetherRealm. O jogo continuou os acontecimentos de Mortal Kombat XL e trouxe várias novidades para a jogabilidade, enredo e multiplayer da saga. Na promoção os jogadores podem comprar não apenas o jogo-base por um preço bem mais em conta, mas também os diversos personagens lançados via DLC, incluindo Mileena, Sindel, Sheeva e outros. Cada personagem sai por R$ 10, além de contar ainda com skins adicionais para compra.

Mortal Kombat 11 mostra Scorpion — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

Mortal Kombat 11 – R$ 39,99;

Masquerade Skin Pack – R$ 10;

Matinee Skin Pack – R$ 10;

Movie Skin Pack MK Klassic – R$ 10;

Mileena – R$ 10;

Mortal Kombat 11 Ultimate Add-On Bundle – R$ 39,99;

Nightwolf – R$ 10;

Shang Tsung – R$ 10;

Shao Khan – R$ 10;

Sheeva – R$ 10;

Sindel – R$ 10;

Rain – R$ 10.

Outros jogos

Neste segmento da promoção, apenas dois jogos que não fazem parte de outras grandes séries, mas que merecem destaque pelo bom preço. Em Cars 3: Driven to Win os jogadores contarão com a elogiada adaptação em game do filme Carros 3, que traz elementos de corrida e aventura para as telinhas do Switch. Já em Scribblenauts Showdown os fãs têm a chance de viver o game da série Scribblenauts que é o mais completo já feito - a missão é sempre resolver quebra-cabeças escrevendo itens na tela para criá-los e, assim, sair de problemas possíveis.

Cars 3 é um dos jogos em promoção — Foto: Divulgação/Warner

Scribblenauts Showdown – R$ 39,99;

Cars 3 Driven To Win – R$ 59,97.