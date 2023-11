Black Friday do Steam tem jogos da Capcom até 84% mais baratos e mais

O Steam começou seu período de Black Friday 2023, comemorando a famosa data de promoções, envolvendo títulos diversos para PC, entre eles games de destaque da Capcom . As ofertas alcançam até 84% de desconto e estão disponíveis até o dia 21 de novembro. Títulos como Ghost'n Goblins Resurrection, Resident Evil 7: Biohazard , Monster Hunter Rise , Monster Hunter Stories 2 e The Great Ace Attorney Chronicles são alguns dos principais nomes com preços mais baixos. Confira as principais ofertas e saiba detalhes para não deixar de aproveitar.

Resident Evil 7 é destaque na Black Friday da Capcom no Steam — Foto: Divulgação/Capcom

Black Friday da Capcom no Steam

O grande destaque fica por conta do pacote de Resident Evil 7, um dos grandes sucessos recentes da saga da Capcom. É possível comprar o game e absolutamente todos os seus capítulos extras por R$ 133,87, um desconto de 33% em relação ao preço original. Nesta aventura somos apresentados a Ethan Winters, personagem inédito da série que fez fama e também participa da sequência, Resident Evil Village.

Já Ghosts'n Goblins Resurrection tem um desconto maior, saindo por apenas R$ 29,69, ou 67% mais barato que seu preço normal. Esta é uma nova versão da famosa série de plataforma da Capcom, onde controlamos o cavaleiro Arthur na luta contra mortos vivos. Ele usa suas habilidades, armas e armaduras para lidar com os monstros – a saga é conhecida por ter jogabilidade difícil de dominar.

Ghosts 'n Goblins Resurrection é retorno de clássico — Foto: Divulgação/Capcom

Quem ainda gosta de outros clássicos pode optar também por adquirir games compilados de Mega Man. As coleções Mega Man Zero Legacy Collection, Mega Man X Legacy Collection e o próprio Mega Man 11 estão mais baratos, com descontos que variam entre 60% e 67%. A grande vantagem é que estes pacotes contêm vários jogos em um, o que deixa o preço ainda mais valioso para quem quer pechinchar.

Confira os descontos disponíveis da Capcom:

Resident Evil 7 Gold Edition – R$ 133,87

Ghost ‘n Goblins Resurrection – R$ 29,69

Monster Hunter Rise Deluxe – R$ 168,25

Monster Hunter Stories 2 – R$ 199,20

The Great Ace Attorney Chronicles – R$ 47,99

Ace Attorney Trilogy – R$ 23,09

Mega Man Zero Legacy Collection – R$ 32,96

Mega Man 11 – R$ 32,96

Mega Man X Legacy Collection – R$ 26,76

Mega Man X Legacy Collection 2 – R$ 26,76

Mega Man Legacy Collection – R$ 19,96

Mega Man Legacy Collection 2 – R$ 26,76

Capcom Arcade Stadium – R$ 24,05

Capcom Beat’em up Bundle – R$ 19,99

Mega Man Battle Network Legacy Collection 1 – R$ 104,92

Mega Man Battle Network Legacy Collection 2 – R$ 104,92

Outros jogos mais baratos no Steam

Outros games que não são da Capcom também tiram proveito da Black Friday no Steam. O já mencionado Half-Life, um dos clássicos de tiro em primeira pessoa, pode ser baixado de graça. Half-Life 2, sua sequência, está com 90% de desconto, bem como as expansões Episode 1 e Episode 2. O jogo de realidade virtual, Half-Life Alyx, está também com desconto, mas no caso de “apenas” 66%.

Lies of P foi lançado e já está em promoção — Foto: Divulgação/Fireshine Games

Mais ofertas incluem o elogiado Lies of P, que coloca o jogador em um mundo gótico para recontar a história clássica de Pinóquio. O também difícil Sekiro: Shadows die Twice é outro destaque, com 67% de desconto, bem como Call of Duty: Black Ops 3, que sai por menos de R$ 100 na promoção. Confira alguns dos principais jogos:

Lies of P – R$ 199,90

Sekiro: Shadows die Twice – R$ 137

Remnant 2 – R$ 139,99

F1 23 – R$ 143,60

Stellaris – R$ 32,39

Call of Duty Modern Warfare – R$ 90,42

Arma 3 – R$ 19,99

Grounded – R$ 118,63

Overcooked 2 – R$ 14,97

Call of Duty Black Ops 3 – R$ 90,42

Half-Life Alyx – R$ 55,08

Half-Life 2 Episode 1 – R$ 2,64

Half-Life 2 Episode 2 – R$ 2,64

Half-Life 2 – R$ 3,29

Half-Life – Gratuito

Mafia Definitive Edition – R$ 57,47

Unpacking – R$ 29,99