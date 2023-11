Black Friday: HBO Max e Globoplay anunciam desconto na assinatura; veja preços

O pacote anual da assinatura do Globoplay + canais, opção que inclui Multishow, Globonews, MegaPix, dentre outras possibilidades, custa R$ 514,80 divididos em 12 vezes. Com a promoção de Black Friday, o valor passa para R$ 454,80, o que desce preço da assinatura para de R$ 37,90/mês. Já o pacote superior, que também inclui o Premiere, caiu de R$ 718,80 para R$ 598,80, ou R$ 49,90/mês. Os planos do Globoplay + Telecine e Globoplay + Combate estão custando R$ 358,80, ou R$ 29,90/mês, e R$ 178,80, ou R$ 14,90/mês, respectivamente.

A HBO Max, detentora dos direitos de séries baladas como Game of Thrones e The Last Of Us, está oferecendo dois meses de assinatura de seu plano mais caro por R$ 9,90 para novos assinantes. O plano multitelas, que custa R$ 34,90, permite ver filmes em 4K, transmitir em até três telas de forma simultânea, além de baixar até 30 títulos para assistir offline. No caso do HBO Max, não existe diferença entre o conteúdo disponibilizado nos planos -- apenas as plataformas para quais estão dispiníveis. A promoção será válida até o dia 27 de novembro.