Black Friday na PlayStation: data traz ofertas em PS5 e PS Plus; confira

A PlayStation irá realizar um período de promoções de Black Friday a partir desta sexta-feira, 17 de novembro, com descontos em consoles, games de PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ), além de assinaturas da PS Plus . Usuários encontrarão ofertas tanto em lojas físicas selecionadas quanto na PlayStation Store dos videogames. Uma boa forma para acompanhar as melhores ofertas disponíveis é visitar o site oficial (https://www.playstation.com/pt-br/deals/black-friday/ ) a partir do dia 17.

Em alguns varejistas selecionados, será possível encontrar com desconto o pacote do console PS5 com Marvel's Spider-Man 2, recente sucesso lançado em 20 de outubro. Vale ressaltar que estas são as últimas unidades do modelo padrão do videogame, que será substituído mundialmente nos próximos meses pelo novo modelo PS5 "Slim". Já na PlayStation Store, também foram confirmados descontos em lançamentos até o dia 27, como EA Sports FC 24, NBA 2K24 e Assassin’s Creed Mirage. Confira, a seguir, mais informações sobre a Black Friday da PlayStation.

Black Friday do PlayStation começará em 17 de novembro e trará descontos no PS5, games e assinatura da PS Plus — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Os detalhes mais concretos sobre os produtos em desconto, assim como os valores das ofertas, só serão divulgados no dia 17 de novembro — ou seja, no início da Black Friday da PlayStation. O período de promoções foi confirmada pela própria empresa em sua rede social X (antigo Twitter). Veja abaixo.

Também entre os dias 17 e 27 de novembro haverá um desconto de 30% para todas as novas assinaturas da PS Plus nos planos de 12 meses. Jogadores que já tenham assinatura no nível Essencial poderão aproveitar a oportunidade para fazer upgrade para o Extra com um desconto de 25%, ou até para o plano Deluxe com desconto de 20%.

O serviço por assinatura PS Plus é dividido em 3 níveis, cada um com seus benefícios próprios de acordo com o valor da mensalidade. O nível Essencial permite que usuários joguem games multiplayer online e recebam jogos mensais gratuitos para PS5 e PS4. Já no nível Extra, o usuário também ganha acesso a um catálogo de mais de 400 jogos com títulos como Horizon: Forbidden West, Nier Replicant, Sea of Stars e mais. Por fim, a PS Plus Deluxe traz os benefícios do nível Essencial e Extra, além de jogos clássicos e remasterizações de games antigos.

Com informações de PlayStation Blog

