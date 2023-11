Blue Note Rio: premiação do Melhores do Ano 2023 acontece em Copacabana

O Prêmio Melhores do Ano TechTudo 2023 está chegando e, nesta edição, o evento acontecerá em um local bem especial: o clube Blue Note Rio . Situado em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, o famoso clube de jazz vai abrir suas portas para receber a premiação das tecnologias que mais se destacaram no ano. A live do Melhores do Ano está marcada para o dia 22 de novembro, às 15h (horário de Brasília), e poderá ser acompanhada pelo Facebook , Twitter e YouTube .

Com capacidade para 450 lugares, O Blue Note Rio conta com dois palcos e três ambientes diferentes. As áreas inferiores e superiores da casa têm bares e restaurantes para receber os seus clientes. A área externa fica no calçadão de uma das praias mais conhecidas do mundo: Copacabana. Vale lembrar que, assim como o Blue Note, a redação do TechTudo também fica na Cidade Maravilhosa.

Prêmio Melhores do Ano 2023 está marcado para o dia 22 de novembro; transmissão acontece às 15h — Foto: Arte/TechTudo

Blue Note Rio e MDA 2023

O Blue Note é um famoso clube de jazz, criado em Nova York, EUA, no ano de 1981. Ao longo dos 42 anos, o local foi palco de grandes nomes da música internacional, como Ray Charles, Carmen McRae e outros artistas famosos. Bastante conhecido pela sua decoração autêntica, a casa ganhou filiais por todo o mundo em locais como São Paulo, Havaí, Milão, Nova York, Napa, Pequim, Tóquio e Xangai.

Inaugurada em 2017, a filial do Rio de Janeiro está localizada na Avenida Atlântica, em frente à praia de Copacabana, no local que já recebeu uma casa de show chamada "Bolero" na década de 70. Após um período fechado por conta da pandemia, o clube foi reinaugurado no dia 05 de outubro, e voltou ao funcionamento normal com uma extensa agenda de shows marcados.

Durante a live, além de saber quais são os vencedores do MDA TechTudo 2023, você poderá conhecer um pouco mais da equipe que alimenta o maior site de tecnologia do Brasil todos os dias, com notícias, reviews, tutoriais e listas.

Vale lembrar que a votação popular do Melhores do ano 2023 está encerrada e os vencedores do prêmio já foram definidos. Além da escolha do público, um júri especializado também votou nos finalistas das 13 categorias. Sendo assim, cada uma terá dois vencedores.

