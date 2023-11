Bradesco, Nubank e mais bancos ficam com pix fora do ar nesta sexta (3)

Bradesco , Nubank e outros bancos estão fora do ar nesta sexta-feira (3). O problema parece ter afetado, principalmente, o serviço de pix dos apps, segundo reclamações dos usuários no X (antigo Twitter ). O Downdetector , site que agrega o status de conexão de diferentes serviços online, aponta picos de reclamações relacionadas aos apps de Bradesco, que apresentou erro 900, Caixa Econômica Federal e Nubank, com 417, 48 e 126 relatos, respectivamente. Veja, a seguir, mais detalhes do erro e a repercussão na Internet.

Bradesco e outros bancos ficam fora do ar nesta sexta-feira (3) — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Na rede social X, o principal problema apontado pelos usuários é o acesso ao aplicativo do Bradesco. Em uma das reclamações, o perfil oficial do banco respondeu sugerindo o uso do Internet Banking, que pode ser acessado no PC via navegador. Vale ressaltar que há relatos no Downdetector relacionados ao serviço, mas são 9% - frente aos 63% dos clientes que reclamam do login no app.

O TechTudo tentou acessar a plataforma do banco no celular, sem sucesso. Ao tentar acessar a conta, o cliente encontra a mensagem "Algo deu errado por aqui... Mas você pode acessar sua conta pelo Internet Banking (computador)". É a mesma recomendação dada pelo banco nas redes sociais.

As buscas por "Bradesco fora do ar" subiram na última hora de acordo com o Google Trends. No Downdetector, as reclamações estão em alta desde às 11h52, mas caíram e só voltaram a subir por volta de 13h. O maior número de relatos aconteceu às 14h07, com 417 pessoas com problemas no acesso. No X, é possível encontrar diversos casos de clientes que não conseguem acessar seus salários e enviar transferências, por exemplo, além de casos em que o aplicativo aponta para o "erro 900", relacionado, justamente, a um problema no app.

Outro banco que apresentou problema no acesso via app é o Nubank. A empresa, que é totalmente digital, também tem reclamações de usuários apontando falha ao acessar suas contas - logo em uma sexta-feira, início de mês. No Downdetector, 69% dos relatos tambem são referentes ao login no app.