C6 Bank fora do ar? Usuários relatam manutenção no app do banco

O C6 Bank está fora do ar nesta quarta-feira (1). De acordo com os usuários, o app do banco está em manutenção, o que os impossibilita o login e a realização de demais serviços na plataforma. A mensagem de erro mostra o seguinte texto: "Estamos trabalhando em melhorias. Olá! Neste momento o app passa por atualizações para melhorar sua experiência. Pedimos desculpas pela indisponibilidade. Logo mais, você poderá acessar o app normalmente. Aguarde e tente novamente".

O Downdectector, site que monitora o funcionamento de serviços online, mostra que as reclamações sobre o problema começaram por volta das 12h e atingiram o pico às 12h39, quando somavam quase 500 reclamações. O TechTudo entrou em contato com o C6 Bank questionando se há previsão para o retorno do serviço. O conteúdo será atualizado assim que houver resposta.

C6 Bank fora do ar hoje? Usuários relatam instabilidade no banco digital nessa quinta-feira — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

📝Qual é o melhor banco digital para abertura de conta jurídica? Opine no Fórum do TechTudo

No Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas no buscador, termos como " apps C6 fora do ar", " C6 Bank não está funcionando", "número C6 Bank" e "C6 Bank fora do ar" tiveram aumento repentino na ultima hora.

Em redes sociais como o Twitter, diversos usuários expressaram a insatisfação com o serviço, mencionando, inclusive, quedas recorrentes. Muitas relataram que a queda do serviço no horário de almoço impediu o pagamento de contas. Veja, a seguir, alguns dos relatos nas redes.

