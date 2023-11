Call of Duty boicota trapaceiros ao sabotar paraquedas, tiros e mais

Call of Duty: Warzone e Modern Warfare 3 ganharam um novo método de lidar com trapaceiros chamado "Splat", que envolve tirar o paraquedas de cheaters e deixar que se esparramem no chão. A novidade foi postada no blog do game, onde os desenvolvedores também explicaram que a ferramenta Ricochet está utilizando aprendizado de máquina (machine learning) para analisar clipes suspeitos, apesar de apenas humanos darem o parecer final sobre um ban.

Novo método antitrapaça "Splat" de Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare 3 deixa trapaceiros caírem de cara no chão — Foto: Reprodução/Call of Duty

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Comente no Fórum TechTudo

O sistema Ricochet conta com várias formas de lidar com usuários suspeitos em Call of Duty. Por exemplo, "Damage Shield" faz com que os tiros de um cheater quase não causem dano a adversários, enquanto "Cloaking" deixa os outros jogadores invisíveis para o trapaceiro e "Disarm" tira todas as armas dele, transformando-o em um alvo indefeso.

O novo truque, "Splat", faz com que o paraquedas inicial, normalmente usado pelos jogadores para chegar ao campo de batalha, seja removido e deixe que trapaceiros caiam de cara no chão. Mesmo após o usuário já estar seguro no solo, o "Splat" pode ser usado para fazer com que qualquer salto seja interpretado como uma enorme queda e cause morte instantânea.

Call of Duty Modern Warfare 3 conta com a ferramenta Ricochet, útil para lidar com jogadores trapaceitos; saiba mais — Foto: Reprodução/Steam

Frequentemente, jogadores se perguntam por que o protocolo do Ricochet é tomar essas medidas ao invés de apenas banir os trapaceiros. Segundo os desenvolvedores, estes métodos permitem que os cheaters continuem conectados ao jogo por mais tempo sem atrapalhar a experiência dos outros jogadores, e assim possibilita que a ferramenta colete mais informações sobre como eles estão trapaceando.

Vale comentar que o Ricochet é mais voltado para a versão de PC do game, já que é uma plataforma mais aberta e oferece acesso mais fácil a trapaças. Inclusive, há um grande mercado de venda de ferramentas especificamente para trapacear, contra o qual a produtora Activision Blizzard já tomou medidas legais. Existem cheats também nos consoles, como mostrado durante as fases de teste de Call of Duty: Modern Warfare 3 no PS5 e PS4, porém são menos comuns.

Com informações de PC Gamer e Call of Duty

🎥 5 ações proibidas em jogos competitivos