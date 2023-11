Call of Duty MW3 e Like a Dragon são destaques nos lançamentos da semana

Call of Duty: Modern Warfare 3 e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name são os destaques nos lançamentos da semana com a nova versão reimaginada do game de tiro da Activision e o spin-off da saga Yakuza com Kazuma Kyriu. Eles foram acompanhados ainda pela expansão da série de RPG da Namco Bandai Tales of Arise : Beyond the Dawn, a coletânea de clássicos Double Dragon Collection no Nintendo Switch , a sombria ficção científica de The Invincible e mais. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis.

Call of Duty: Modern Warfare 3 conclui a saga da Força-tarefa 141 liderada pelo Capitão Price contra o terrorista Vladimir Makarov — Foto: Reprodução/Steam

Call of Duty: Modern Warfare 3 - 10 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O terceiro game da trilogia Modern Warfare conclui a longa saga da Força-tarefa 141 liderada pelo Capitão Price conforme mais uma vez eles executam missões perigosas por todo o mundo para eliminar a ameaça terrorista de Vladimir Makarov. Assim como em Call of Duty Modern Warfare 1 e 2 lançados em 2019 e 2022, respectivamente, o game é uma espécie de remake e reimaginação do Call of Duty: Modern Warfare 3 de 2011 que usa o original como base, mas expande sua aventura com novas cenas, missões e personagens.

Além da tradicional campanha, o jogo conta também com seu sempre popular multiplayer online que conta com 16 mapas atualizados do clássico Call of Duty: Modern Warfare 2, inclusive favoritos como Rust, Highrise e Favela. Pela primeira vez na série Modern Warfare também estará incluso o modo Zombies, comum nos capítulos da produtora Treyarch, com um novo gameplay em mundo aberto que mescla competitivo e cooperativo entre até 24 jogadores contra os mortos-vivos. Call of Duty: Modern Warfare 3 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC pelas lojas digitais Steam e Battle.net por R$ 299.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 9 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O antigo protagonista da série Yakuza, Kazuma Kyriu, forjou sua morte e abandonou seu nome para que sua família pudesse viver em paz, mas agora uma figura misteriosa ameaça revelar sua identidade. Em um game focado em combate, jogadores entrarão no papel de Kyriu, agora um agente da facção Daidoji, investigando contrabando de ouro no porto de Yokohama. Jogadores poderão alternar entre dois estilos de combate: Yakuza, com golpes violentos e intimidadores, e Agente, com maior precisão e fios eletrificados que atordoam inimigos.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 264,90 e para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC pela loja digital Steam por R$ 249. Nos consoles Xbox e PC o jogo será lançado diretamente no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

Kazuma Kyriu, protagonista dos games da saga Yakuza, está de volta em Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — Foto: Reprodução/Steam

Tales of Arise: Beyond the Dawn - 9 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

A expansão do mais recente capítulo da saga de RPG da Namco Bandai se passa um ano após os eventos do game original e mostra um mundo em evolução após Alphen e seus amigos mudarem a relação entre os planetas de Rehna e Dahna. Nesta nova aventura que promete mais de 20 horas de duração, usuários conhecerão Nazamil, uma jovem filha de um nobre de Rehna e uma habitante de Dahna, fadada a sofrer com um terrível maldição se os jogadores não conseguirem mudar seu destino. Assim como no game original, o jogo traz batalhas com ação, novas missões, dungeons, chefões e mais.

Tales of Arise: Beyond the Dawn está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One por R$ 159,90 e para PC pela loja digital Steam por R$ 114,90. É preciso ter o jogo base Tales of Arise para jogar a expansão.

Na expansão Tales of Arise: Beyond the Dawn jogadores retornarão ao mundo do RPG para ajudar uma jovem chamada Nazamil — Foto: Reprodução/Steam

Double Dragon Collection - 9 de novembro - SW

A clássica série beat'em up Double Dragon traz os irmãos Billy e Jimmy Lee em combates contra uma série de inimigos como bandidos e lutadores de artes marciais e terá uma coletânea no Nintendo Switch com vários de seus títulos. Double Dragon Collection irá reunir 6 games da franquia: a trilogia do Nintendo 8 Bits (NES) com Double Dragon, Double Dragon 2: The Revenge e Double Dragon 3: The Sacred Stones; o mais recente Double Dragon 4 de 2017; Super Double Dragon do Super Nintendo; e a reimaginação Double Dragon Advance do Game Boy Advance. Estes dois últimos também serão vendidos separadamente para jogadores que não queiram toda a coleção.

Double Dragon Collection trará vários games clássicos da franquia ao Nintendo Switch, entre eles Super Double Dragon e Double Dragon Advance — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

The Invincible - 6 de novembro - PS5, XBSX/S, PC

Nem tudo no cosmo foi feito para nós. Esta é a sombria premissa de The Invincible, jogo de aventura e suspense em primeira pessoa baseado no livro de ficção científica de mesmo nome publicado em 1964 pelo autor polonês Stanislaw Lem. No game usuários controlam a astrobiologista Yasna que tenta encontrar sua tripulação perdida no perigoso planeta Regis III.

Durante a aventura em primeira pessoa, os jogadores poderão explorar com seu veículo terrestre, utilizar equipamentos científicos e interagir com máquinas enquanto registram seus passos em seu ajudante pessoal Astrogator. The Invincible está disponível para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 112,45.

The Invincible é uma história de suspense sobre a exploração de um planeta com segredos antigos baseado no livro de mesmo nome do autor polonês Stanislaw Lem — Foto: Reprodução/Steam

Football Manager 2024 - 6 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

O game de administração de clubes de futebol ganha um novo capítulo este ano com várias novidades como partidas mais autênticas com movimento de jogadores e física da bola melhores e o retorno da série aos consoles. Jogadores poderão contar com novos objetivos individuais para elevar a performance de seus melhores atletas e maior desafio conforme times rivais realizarão transferências mais inteligentes para melhorar seus clubes. Usuários também poderão transferir suas carreiras direto de Football Manager 2023 e continuar de onde pararam.

Football Manager 2024 não é vendido oficialmente no Brasil devido a problemas de licenciamento com times e atletas. Nos consoles Xbox e PC o jogo estará disponível no Xbox Game Pass, através do qual usuários descobriram formas alternativas de acessar o game.

Football Manager 2024 traz suas avançadas simulações de futebol para consoles e PC, porém mais uma vez não estará disponível no Brasil — Foto: Reprodução/Steam

Stronghold: Definitive Edition - 7 de novembro - PC

O clássico primeiro game de simulador de castelos da série Stronghold está de volta em uma versão definitiva remasterizada para PC. Neste jogo usuários terão que construir grandes castelos na Inglaterra medieval devastada pela guerra, administrando detalhes como a cidade no interior deles e sua economia. O jogo traz as duas campanhas originais com missões que vão desde resistir cercos a tomar fortalezas inimigas e conta também com uma nova campanha inédita criada para esta versão. Os visuais isométricos foram atualizados acompanhando trilha sonora remasterizada, há dublagem refeita com os mesmos atores do original, controles modernizados e multiplayer online simplificado.

Stronghold: Definitive Edition traz um simulador de construir e administrar castelos lidando com sua economia e situações como cercos — Foto: Reprodução/Steam

Dungeons 4 - 9 de novembro - PS5, XBSX/S, PC

O quarto game na série de construção e estratégia traz o retorno da vilã Malvadez Absoluta e sua serva, a elfa Thalya, enquanto buscam mais uma vez dominar o mundo e eliminar as forças do bem. No game usuários podem construir sua própria masmorra onde poderão viver diversos tipos de monstros que irão protegê-los de ataques de heróis e exércitos inimigos.

Uma vez estabelecida sua base, é possível também mandar as criaturas para o mundo em busca de conquistar outros reinos, causar terror e obter tesouros valiosos. Para os consoles Xbox e PC, o jogo será lançado diretamente no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

Em Dungeons 4 jogadores poderão construir fortalezas para proteger a vilã Malvadez Absoluta enquanto preparam suas forças para conquistar o mundo — Foto: Reprodução/Steam

Cuisineer - 9 de novembro - PC

Um charmoso e fofo game com elementos Rogue, Cuisineer apresenta a história da jovem Paell que ao voltar para sua cidade natal encontra o restaurante de seus pais fechado e afundado em dívidas. Através de uma jogabilidade de ação, usuários terão que explorar masmorras e enfrentar monstros em busca de ingredientes que a pequena cozinheira usará para desenvolver mais de 100 receitas que serão a esperança do estabelecimento. Em sua jornada ela encontrará também poderosos chefes com poderes baseados em vários sabores do paladar.