Celular da OnePlus é considerado o melhor Android de 2023; veja ranking

O OnePlus Ace 2 Pro foi considerado o melhor celular Android de 2023 pelo AnTuTu, plataforma de benchmark. Lançado em agosto deste ano, o modelo campeão vem equipado com processador Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm , até 24 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento interno — a maior capacidade de um telefone móvel até agora — e atingiu a pontuação média de 1.648.063 no software. Fecham o top 3 de celulares mais potentes o Red Magic 8 Pro+ (1.632.591 pontos) e o Asus ROG 7 (1.603.292). Veja o ranking completo ao final da matéria.

O aparelho da fabricante chinesa OnePlus ainda conta com bateria de 5.000 mAh, com recarga ultra rápida, tela com painel AMOLED de 6,74 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz e possui um sistema triplo de câmera com sensor principal Sony IMX890 de 50 megapixels. A ficha técnica do telefone também inclui Wi-Fi 7, tecnologia NFC e impressão digital no display.

OnePlus Ace 2 Pro é considerado o melhor Android de 2023 — Foto: Divulgação/OnePlus

📝 Qual o melhor celular para se comprar? Participe da discussão no Fórum TechTudo

Com 1.632.591 pontos, a segunda colocação ficou com o smartphone Red Magic 8 Pro+, que também tem processador Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB de memória RAM e 512 GB de espaço interno. O top 3 fica completo com o Asus ROG 7, aparelho com foco no público gamer que tem a mesma configuração geral e atingiu a pontuação média de 1.603.292.

O ranking divulgado segue com os celulares Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro na quarta e quinta posição, respectivamente. Os primeiros aparelhos da Samsung na listagem aparecem somente na sexta e sétima colocação, ocupadas pelo Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra, respectivamente.

O top 10 é fechado com os celulares Xiaomi 13T Pro, Samsung Galaxy S23 (básico) e Redmi K60 Ultra. É interessante destacar que, dos 10 aparelhos do ranking, oito são equipados com Snapdragon 8 Gen 2, e apenas dois vêm com o Dimensity 9200+, da concorrente MediaTek.

Galaxy S23 Plus é o primeiro aparelho Samsung no ranking, apenas na sexta posição — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A lista apresentada pelo AnTuTu mostra apenas os 10 aparelhos com sistema operacional Android com melhor performance em outubro de 2023, mas não traz modelos da Apple. De acordo com a página oficial, produtos que usam chipsets diferentes, com plataformas bem distintas, podem não ser diretamente comparáveis.

A pontuação descrita acima corresponde à média obtida pelo smartphone em questão depois de seguidos testes, e não a sua contagem máxima. O texto da página oficial explica que o ranking muda mensalmente e traz dados globais dos aparelhos, mas não inclui o mercado chinês.

Ranking AnTuTu de outubro de 2023 Posição Celular Ficha técnica (CPU + RAM + Armazenamento) Pontuação 1 OnePlus Ace 2 Pro Snapdragon 8 Gen 2 + 24 GB + 1 TB 1648063 2 Red Magic 8 Pro+ Snapdragon 8 Gen 2 + 16 GB + 512 GB 1632591 3 Asus ROG 7 Snapdragon 8 Gen 2 + 16 GB + 512 GB 1603292 4 Xiaomi 13 Snapdragon 8 Gen 2 + 12 GB + 256 GB 1554502 5 Xiaomi 13 Pro Snapdragon 8 Gen 2 + 12 GB + 256 GB 1542880 6 Galaxy S23 Plus Snapdragon 8 Gen 2 + 8 GB + 512 GB 1539495 7 Galaxy S23 Ultra Snapdragon 8 Gen 2 + 12 GB + 512 GB 1530695 8 Xiaomi 13T Pro Dimensity 9200 Plus + 16 GB + 1 TB 1498628 9 Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2 + 8 GB + 256 GB 1484787 10 Redmi K60 Ultra Dimensity 9200 Plus + 12 GB + 256 GB 1477634

Com informações de Antutu e OnePlus

🎥 Lançamento Galaxy S23: veja detalhes e preço de todas as versões