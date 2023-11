Celulares Samsung Galaxy usarão IA para traduzir ligações em tempo real

A Samsung lançou a Galaxy AI, um conjunto de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) exclusivo para celulares da empresa. A tecnologia permitirá, entre outras coisas, que o usuário faça ligações com alguém que fale outro idioma e veja a tradução em texto e áudio em tempo real no celular. O anúncio ocorreu nesta última quinta-feira (9), e a expectativa é que a tecnologia seja lançada no começo do próximo ano, na nova geração da linha Galaxy.