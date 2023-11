ChatGPT fora do ar hoje (8)? Usuários relatam problemas no chatbot

O ChatGPT está fora do ar nesta quarta-feira (8). Nos testes realizados pelo TechTudo, a mensagem "Something went wrong. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com." apareceu no chatbot ao tentar realizar um comando. Nas redes sociais, é possível encontrar publicações de usuários em diversas línguas que apontam o mesmo problema. Além disso, o site OpenAI Status (https://status.openai.com/) ratifica a instabilidade e afirma que está investigando a falha.