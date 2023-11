Como funciona uma cafeteira programável?

As cafeteiras programáveis, digitais ou com timer são muito similares às cafeteiras elétricas comuns, que aquecem a água, passam pelo filtro onde fica o pó de café e entregam a bebida em uma jarra de vidro ou inox, normalmente, apoiada em uma superfície que mantém o café aquecido.

A principal diferença é a presença de um timer ou controle digital, que permite programar o preparo do seu café com 12 ou até 24 horas de antecedência.

Porém, ao invés de acionar o aparelho, você indica no temporizador a contagem regressiva, para ter o café pronto para dali a oito horas, por exemplo; ou seleciona no menu um horário para começar o preparo. Esse horário pode ser o mesmo todos os dias e você só precisa deixar a máquina organizada para ter café pronto todas as manhãs.

Além do timer, diversos modelos contam com aquecimento da jarra, para manter o café quente, sistema corta-pingos e desligamento automático.

É fácil encontrar cafeteiras programáveis, digitais ou com timer semelhantes às cafeteiras elétricas, que utilizam café em pó e filtro (reutilizável ou descartável) para preparo da bebida coada. Alguns modelos prometem café forte do tipo espresso.

Alguns modelos mais modernos contam até mesmo com conexão com Wi-Fi e podem ser comandadas via aplicativo no celular ou assistente de voz. Uma cafeteira smart que encontramos promete o reconhecimento automático de cápsulas para uma extração sempre perfeita da sua bebida.