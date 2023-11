Dicas sobre como refrescar a casa no calor são cada vez mais necessárias em um cenário em que os termômetros registram altas temperaturas diariamente. Regular a temperatura do ar-condicionado, desligar eletrônicos que emitem muito calor e adaptar ventiladores são algumas das estratégias tech para amenizar os efeitos da onda de calor que vem atingindo o país. Além de diminuir a sensação térmica, elas são úteis também para economizar na conta de luz .

As dicas para melhorar a temperatura podem ajudar a prevenir problemas de saúde, como desidratação e golpes de calor. Também é possível melhorar o bem-estar geral, a produtividade e a qualidade de vida, mantendo uma temperatura corporal equilibrada e reduzindo os riscos de condições relacionadas ao calor. É uma forma de garantir um ambiente mais confortável e saudável, especialmente em épocas de altas temperaturas. Confira a seguir cinco dicas tecnológicas para amenizar as altas temperaturas.

Como refrescar a casa no calor? Veja cinco dicas tech — Foto: Laura Storino/TechTudo

1. Regular o ar-condicionado

Regular o ar-condicionado adequadamente é uma das formas mais eficazes de combater o calor, e disto todos já sabem. Para garantir boas condições, ajuste a temperatura para um nível confortável, entre 22º C e 25º C. Isto equilibra o conforto com a economia de energia. Opte pelo modo "auto" ou "automático" para que o ar-condicionado ajuste a temperatura e a velocidade do ventilador conforme necessário. É essencial direcionar o fluxo de ar corretamente. Mantenha portas e janelas fechadas para evitar a entrada de ar quente de fora, mantendo o ar fresco no ambiente.

Funçoes smart em sistemas de ar-condicionado podem ajudar a amenizar o calor — Foto: Divulgação/Electrolux

Modelos mais recentes de condicionadores de ar fornecem recursos remotos que também ajudam nesta batalha. Por exemplo, o controle remoto via aplicativo permite ligar o ar-condicionado antes de chegar em casa, garantindo um ambiente fresco quando você entrar. Alguns aparelhos também possuem sensores que detectam a temperatura ambiente, permitindo que o ar-condicionado ajuste automaticamente a temperatura para manter o ambiente confortável.

2. Desligar eletrônicos que emitem muito calor

Desligar eletrônicos que geram muito calor pode ajudar a reduzir a temperatura ambiente, especialmente em altas temporadas. Dispositivos como computadores, TVs, carregadores e consoles de jogos podem emitir calor significativo durante o uso prolongado. Ao desligá-los ou diminuir seu uso, você pode diminuir a quantidade de calor que está sendo gerada dentro de casa. Para se ter uma ideia, em situações normais, um computador alcança de 40º C a 65 ºC de temperatura interna.

Computadores podem gerar calor em ambientes fechados — Foto: Unsplash/Andre Tan

3. Adaptar ventiladores

Quando o calor chega, não demora muito para que gambiarras envolvendo adaptações de ventiladores viralizem nas redes sociais. A mais famosa delas é colocar uma bacia de gelo na frente do ventilador. Esta técnica oferece um rompimento localizado do calor, refrescando a área ao redor do ventilador. Caso a sua geladeira não produza tanto gelo assim, encha a bacia com água para ter um efeito parecido. É importante ter cuidado para não molhar o ventilador ou seus componentes elétricos.

O ventilador é uma ferramenta indispensável no verão — Foto: Unsplash

4. Trocar as lâmpadas por modelos smart

Trocar lâmpadas por modelos inteligentes pode ajudar a reduzir o calor de forma indireta. Isto porque esses dispositivos, especialmente os de LED, emitem menos energia térmica durante o funcionamento, consequentemente economizando energia. Para se ter uma ideia, 95% da energia consumida da lâmpada incandescente é transformada em calor e apenas 5% em luz.

Recursos smart permitem que lâmpadas inteligentes sejam programadas para ligar e desligar em horários específicos, o que ajuda a economizar energia e pode evitar o uso temporário das luzes durante os períodos mais quentes do dia. Na Amazon, a Lâmpada Smart Inteligente da Ezaka, com 16 milhões de cores, Wi-Fi e compatibilidade com Alexa e Google Home está sendo vendida por a partir de R$ 37. No Mercado Livre, é possível encontrar o mesmo modelo por a partir de R$ 34.

Outro modelo bastante popular no site da varejista é a Smart Lâmpada da Positivo. O dispositivo é compatível com Alexa e Google Assistente, produz 806 lúmens e 16 milhões de cores.

5. Usar outros dispositivos smart

Se você ainda não possui um ar-condicionado por conta do preço do aparelho, existem algumas outras soluções smart que podem melhorar o seu conforto durante os dias mais quentes. Os ventiladores smart, por exemplo, são construídos para serem controlados remotamente. Isto possibilita ligá-los, ajustar a velocidade e até mesmo programar seu funcionamento por meio de apps no celular ou comandos de voz.

O ventilador sem fio da Xiaomi é um dispositivo inteligente que pode ser controlado pelo celular — Foto: Divulgação/Xiaomi

Climatizadores inteligentes também podem ser uma mão na roda em dias quentes. Com estes aparelhos smart é possível controlar remotamente suas funções por meio de aplicativos em smartphones ou assistentes de voz. Isto proporciona o poder de ligar, desligar e ajustar as configurações a distância, trazendo praticidade e conforto. Eles também podem ser incorporados na rotina de uma casa conectada. Isto significa que eles podem ser programados para ligar automaticamente durante as horas mais quentes do dia.

Climatizadores de ar podem ser opção para substituir o ar-condicionado — Foto: Unsplash/Raychan

