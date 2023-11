Como vincular conta do Facebook com o Instagram: passo a passo

Se você tem uma conta ou uma página no Facebook e deseja conectá-la com o Instagram , vale a pena saber como vincular essas duas redes sociais. Afinal, tendo elas integradas, é possível compartilhar publicações em ambas plataformas, ganhar tempo e mais visibilidade. Na prática, ao vincular Facebook e Instagram (ou vice-versa), é possível fazer com que as fotos e vídeos sejam postados simultaneamente nas duas plataformas, alcançando, assim, pessoas nas duas redes sociais.

Nesse sentido, se você tem interesse em expandir a sua audiência e alcançar mais usuários tanto no Facebook quanto no Instagram, veja como vincular essas duas redes sociais passo a passo. O procedimento foi feito em um celular Android, mas as etapas podem ser replicadas no iPhone (iOS).

Como vincular o Facebook com o Instagram: passo a passo completo — Foto: Getty Images

Como vincular Facebook com Instagram

Passo 1. Entre no aplicativo do Instagram e, com o seu login feito, clique no botão de perfil, conforme destacado na imagem abaixo. Já no perfil, toque no menu localizado no canto superior direito do app, representado por três barrinhas;

Como vincular Facebook com Instagram — Foto: Reprodução/Bruno Guerra

Passo 2. Agora, clique em "Configurações e Privacidade" e depois em "Central de Contas";

Acesse a Central de Contas para vincular o Facebook com o Instagram — Foto: Reprodução/Bruno Guerra

Passo 3. Na Central de Contas, em "Experiências conectadas", clique em "Compartilhamento entre perfis". Depois, vá em "Adicionar contas" para vincular a sua conta do Facebook;

Adicione a sua conta do Facebook na Central de Contas — Foto: Reprodução/Bruno Guerra

Passo 4. Na tela que abrir, clique em "Adicionar conta do Facebook" e depois informe o seu login na rede social. É possível fazer isso por meio do seu e-mail e senha, ou com o seu número de celular e senha. Depois, basta clicar no botão "Entrar";

Faça seu login no Facebook — Foto: Reprodução/Bruno Guerra

Passo 5. Na sequência, aparecerá uma tela dizendo que o Instagram precisa acessar informações da sua conta do Facebook. Clique no botão "Continuar" e faça o mesmo para os botões seguintes.

Finalize o processo clicando em "Continuar" — Foto: Reprodução/Bruno Guerra

Pronto, com esses 5 passos, você já sabe agora como vincular o Facebook com o Instagram pelo seu celular. Vale ressaltar que o passo a passo é basicamente o mesmo pelo PC (computador e notebook).

