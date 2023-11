'Covers de IA' no YouTube podem estar com os dias contados; entenda

Vale lembrar que ainda não existe uma regulação bem definida sobre direitos autorais e inteligência artificial, o que torna a plataforma de vídeos pioneira no assunto. Além disso, é no mínimo curioso perceber que, enquanto o Google fomenta ferramentas de IA, o YouTube — que faz parte da mesma empresa — tenta restringi-las.

Com o crescimento dos vídeos realistas de artistas famosos, gerados por inteligência artificial, era questão de tempo para que o YouTube pensasse em maneiras de resguardar gravadoras e artistas. Por isso, a partir de 2024, a plataforma fornecerá maneiras de remover conteúdo que imite vozes de cantores, além de exigir que os criadores de conteúdo insiram um selo de “Realista” em suas publicações do tipo.

Nos últimos meses, as ferramentas de IA ganharam notoriedade na Internet ao produzirem covers com vozes de celebridades, incluindo Ariana Grande, Rihanna e até o falecido Michael Jackson. Destaca-se o exemplo da música "Heart on My Sleeve", que, além de ter sido interpretada por versões fictícias dos cantores Drake e The Weeknd, também foi composta por inteligência artificial.