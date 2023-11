Crunchyroll anuncia novo serviço com jogos de anime para assinantes

A Crunchyroll anunciou o Game Vault, novo serviço dentro do seu aplicativo para celulares Android que oferece download de jogos gratuitos aos assinantes da categoria Mega Fan ou Mega Fan Anual, com preços de R$ 20 ao mês ou R$ 200 ao ano, respectivamente. Os games Behind the Frame: The Finest Scenery, Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions, inbento e River City Girls são os primeiros títulos, ao lado da produção brasileira Wolfstride. Vale lembrar que assinantes do streaming de animes que usam o aplicativo no iPhone ( iOS ) devem receber a novidade em data posterior, a ser anunciada.

Game Vault chega com jogos à Crunchyroll — Foto: Divulgação/Crunchyroll

👉 Better anime: site para assistir anime online e dublado é seguro? Veja no Fórum TechTudo

De acordo com a Crunchyroll, o Game Vault será lançado em mais de 200 países, incluindo o Brasil. Os jogos podem ser baixados e aproveitados sem anúncios e também sem compras adicionais in-app, como microtransações premium. Cada game também visa agradar um tipo de fã, com gêneros variados. Wolfstride é um RPG, enquanto Behind the Frame que é uma Visual Novel e River City Girls é uma aventura com ação e pancadaria.

Os games contam com inspirações em animes e traços de desenhos japoneses por conta da natureza do próprio streaming, especializado em animações asiáticas e que conta com mais de mil títulos, entre legendados e dublados em português. A ideia é que o serviço ganhe atualizações constantes, conforme o passar dos meses. A Crunchyroll já prometeu que novas levas de jogos chegarão muito em breve.

Crunchyroll já publica games

Vale lembrar que a própria Crunchyroll já opera como publicadora de games para celulares há algum tempo, mas de maneira gratuita e com compras opcionais dentro do aplicativo. Entre os jogos lançados pela plataforma que não fazem parte do Game Vault estão: One Punch Man World; Street Fighter Duel; Eminence in Shadow: Master of Garden; My Hero Academia: The Strongest Hero; e Bloodline The Last Royal Vampire. Todos os títulos estão disponíveis para Android e iPhone (iOS).

Além disso, a novidade da Crunchyroll segue de perto o que a Netflix já oferece em seus serviços. O streaming vermelho lançou, há mais tempo, download grátis de jogos diversos para seus assinantes. Títulos como Stranger Things, Moonlighter, Oxenfree, Into the Dead 2 e Hextec Mayhem, da Riot Games, fazem parte do catálogo.

Com informações de Crunchyroll

🎥 5 jogos casuais que você precisa conhecer para curtir no dia a dia