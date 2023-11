Cyberpunk, Persona e Control estão até 75% mais baratos nesta semana

Cyberpunk 2077 ganha expansão Phantom Liberty e inúmeras melhorias em nova atualização — Foto: Reprodução/Steam

PlayStation

Os usuários podem economizar em vários títulos de sucesso na PS Store. Entre os destaques, estão Far Cry 6, Persona 5: Ultimate Edition e Demon’s Souls, remake do clássico do PlayStation 3 (PS3) e que deu origem ao gênero soulslike, popularizado por Dark Souls e mais recentemente, por Elden Ring. Confira esses e mais jogos em oferta nos consoles PlayStation:

Eleito Melhor RPG do Ano em 2021, Tales of Arise ganha nova expansão em breve — Foto: Divulgação/Bandai Namco Studios

Xbox

É possível economizar em vários jogos de Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X por tempo limitado. Entre os nomes de maior destaque estão Dragon Ball FighterZ, Inscryption e Story of Seasons: Friends of Mineral Town, que é um remake do clássico Harvest Moon: Friends of Mineral Town para Game Boy Advance. Vale destacar, também, a coleção de jogos de Yakuza, da Sega, por menos da metade do preço. Veja os descontos em jogos de Xbox:

Dragon Ball FighterZ é produzido pelo mesmo estúdio de Guilty Gear e traz visuais fieis ao anime que saltam aos olhos — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Red Dead Redemption - R$ 71,20;

Batman: Arkham Collection - R$ 37,50;

Control - R$ 32,25;

Dragon Ball FighterZ - R$ 37,50;

Inscryption - R$ 37,47;

Story of Seasons: Friends of Mineral Town - R$ 58,98;

The Yakuza Remastered Collection - R$ 58,50;

Scarlet Nexus - R$ 75,89;

Bloodstained: Ritual of the Night - R$ 53,98;

Indivisible - R$ 26,99.

Steam

No Steam, Hitman: World of Assassination está por menos da metade do preço, além de agregar o conteúdo da última trilogia para se tornar no jogo definitivo. A plataforma da Valve também traz oportunidades para economizar em Dead By Daylight, Hollow Knight e Resident Evil 2 Remake, considerado ainda hoje um dos melhores trabalhos da Capcom. Veja os melhores descontos em jogos de PC:

Resident Evil 4 Remake reimagina um dos maiores clássicos da geração do PS2 — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Resident Evil 4 Remake - R$ 164,34;

Cyberpunk 2077 - R$ 119,94;

Marvel’s Guardians of the Galaxy - R$ 62,49;

Hades - R$ 36,99;

Hitman: World of Assassination - R$ 75,59;

Dead By Daylight - R$ 19,99;

Hollow Knight - R$ 23,49;

Resident Evil 2 Remake - R$ 34,97;

Stray - R$ 52,49;

Monster Hunter Rise - R$ 55,96.

Com informações de PlayStation, Xbox e Steam

