Dell lança novos monitores UltraSharp no Brasil; veja preço e detalhes

Os monitores UltraSharp 24 (U2424H) e o UltraSharp 24 com hub USB-C (U2424HE) possuem a mesma ficha técnica de hardware, com a diferença que um deles, como o nome indica, tem um hub de conexões USB-A e USB-C, que pode desafogar o gabinete do PC e permitir organizar melhor a mesa de trabalho.

Já os monitores UltraSharp 27 (U2724D) e o UltraSharp 27 com hub Thunderbolt (U2724DE) possuem resolução de imagem Quad HD (2.560 x 1.440), a mesma taxa de atualização de 120 Hz, 100% de cobertura de cor sRGB, com acesso a 1,07 bilhão de cores, e contraste de 2000:1, de acordo com as informações divulgadas pela fabricante.