Devil May Cry, Like a Dragon e mais jogos até 75% mais baratos nesta semana

Por fim, o Steam chama a atenção com várias coleções de jogos com desconto. A plataforma da Valve, que é especializada em jogos de PC, traz Mafia Trilogy, BioShock: The Collection e Mega Man X: Anniversary Collection até 80% mais baratos. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

Yakuza: Like a Dragon introduz um novo protagonista para a história, Ichiban — Foto: Divulgação/Sega

PlayStation

O jogo mais recente da linhagem de RPG da franquia da Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla está com 75% de desconto por tempo limitado. Os usuários também podem garantir Stray, Far Cry 6 e Control, sucesso da Remedy Entertainment que tem conexões com o recém-lançado Alan Wake 2. Confira as melhores ofertas em jogos de PlayStation:

Stray coloca o jogador no controle de um gato em um mundo distópico e disputou o prêmio de Jogo do Ano — Foto: Divulgação/BlueTwelve Studio

Resident Evil Village - R$ 73,80;

Devil May Cry 5 - R$ 42,73;

Yakuza: Like a Dragon - R$ 74,78;

Assassin’s Creed Valhalla - R$ 69,97;

Stray - R$ 112,12;

Far Cry 6 - R$ 69,97;

Control - R$ 37,37;

Demon’s Souls - R$ 146,95;

Monster Hunter World: Iceborne - R$ 83,68;

Stardew Valley - R$ 55,93.

Xbox

A loja digital da Microsoft traz descontos em títulos variados para Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Além dos já citados, é possível economizar em House Flipper, Green Hell e Risk of Rain 2, incluindo a expansão Survivors of the Void. Veja os descontos nos consoles Xbox:

Exoprimal traz partidas focadas em duas equipes de cinco jogadores em trajes futuristas — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Mass Effect: Legendary Edition - R$ 59,80;

Cities: Skylines Remastered - R$ 36,86;

Exoprimal - R$ 181,35;

House Flipper - R$ 25,22;

Green Hell - R$ 58,33;

Risk of Rain 2 - R$ 26,29;

This War of Mine - R$ 19,99;

Frostpunk - R$ 50,23;

Spirit of the North: Enhanced Edition - R$ 27,73;

Alex Kidd in Miracle World DX - R$ 29,98.

Steam

O Steam ainda não iniciou as suas grandes promoções de fim de ano, tradicionais na plataforma. Porém, ainda é possível economizar títulos como Borderlands 3, Nioh: Complete Edition e Blasphemous. Confira e esses e mais jogos em promoção na plataforma da Valve:

Em Borderlands 3 o jogador viverá na pele de um dos Caça-Arcas, grupo que precisa impedir os inimigos de conquistar novos seguidores e instaurar o caos — Foto: Divulgação/Xbox

