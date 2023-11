Discord caiu? Usuários apontam instabilidade nessa segunda-feira

De acordo com o Discord Status, (https://discordstatus.com/), a plataforma já está ciente dos problemas de conexão e está investigando uma possível causa, mas a empresa ainda não informou o motivo para a instabilidade. No X (antigo Twitter ), diversos usuários relataram problemas em se conectar na plataforma e comentaram sobre o status do site. A seguir, confira mais detalhes sobre a queda.

No Google Trends, as buscas que mais aparecem no momento são "Discord is down", "Discord fora", "discord erro", entre outras. Desde que o site ficou fora do ar, vários internautas ao redor do mundo compartilharam suas dificuldades de conexão. Veja: